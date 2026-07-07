Еще 27 работ по модернизации инженерных сетей проведут в Павловском Посаде

В Московской области продолжается реализация мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. С рабочей поездкой Павловский Посад посетил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

По словам главы ведомства, в этом году изменился подход к реализации государственной программы модернизации коммунального комплекса.

Вместе с представителями Мособлводоканала он оценил процесс модернизации ключевых объектов тепло- и водоснабжения.

За каждым руководителем проекта нашей дирекции закреплен свой участок. Еженедельно специалисты выезжают на площадки, координируют процесс, контролируют сроки и технические процедуры каждого этапа, и при необходимости оказывают содействие подрядчикам и администрациям. В Павловском Посаде заказчиком мероприятий по теплоснабжению является наш подведомственный Мособлводоканал. Это позволяет оперативно синхронизировать работы по трем направлениям: тепло-, водоснабжению, водоотведению и выстроить сквозную ответственность за результат.

Первым объектом, который осмотрели участники выезда, стали сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, подключенные к котельной «Городок». Сейчас реконструкция инженерных коммуникаций выполнена более чем наполовину. После завершения работ обновленная система обеспечит стабильным теплоснабжением и горячей водой около 5,5 тысячи жителей округа.

В округе запланировали провести 27 мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В программу визита также вошли городские очистные сооружения, принимающие сточные воды не только Павловского Посада, но и Электрогорска, а также ряда близлежащих населенных пунктов. Ежедневно через этот комплекс проходит объем стоков от более чем 65 тысяч человек.

Из-за высокой степени износа оборудования, которая достигла около 80%, объект включили в государственную программу модернизации. Сейчас подрядная организация занимается инженерными изысканиями и оформляет необходимые разрешения.

К 2028 году после завершения реконструкции очистные сооружения выйдут на качественно новый уровень работы. Там внедрят современную многоступенчатую систему очистки с ультрафиолетовым обеззараживанием, что позволит полностью устранить неприятные запахи.

Кроме того, цех механического обезвоживания осадка сможет функционировать в течение всего года, а качество очищенных сточных вод будет соответствовать установленным экологическим нормативам.

По итогам рабочей поездки Кирилл Григорьев провел расширенное совещание с участием представителей Мособлводоканала, подрядных организаций и администрации муниципалитета.

Участники встречи также определили первоочередные задачи на ближайшие три месяца.