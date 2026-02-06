Сегодня 17:36 Экономия бюджета, новые законы и успешные практики. Развитие ИИ обсудили на заседании комиссии Госсовета в Подмосковье Андрей Воробьев: ИИ сэкономил Подмосковью 2,5 млрд рублей за год 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

Экономика

Госуслуги

Нейросети

Технологии

Вопросы развития искусственного интеллекта стали главной темой заседания Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», которое прошло в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, как нейросеть помогает анализировать большие данные, освобождает специалистов от рутинной работы и сохраняет бюджетные средства.

В 2023 году в Подмосковье создали региональную комиссию по искусственному интеллекту. Совместно с партнерами — Сбером, Яндексом и Билайном — Центр ИИ создает технологическую инфраструктуру, умных помощников в образовании, медицине и госуслугах. Сейчас в регионе работают 67 таких проектов, а к концу года их станет уже 80. Нейросеть уже помогает врачам, учителям, коммунальным службам и полиции.

Задача нашей комиссии, регионов — предложить успешные практики для тиражирования. Цель понятна — высвобождать людей от рутины, передавая типовые процессы автоматизации искусственному интеллекту, закрывать дефицит кадров там, где нужны компетенции и ответственность человека. Андрей Воробьев

Губернатор отметил необходимость создания стандартов ИИ-зрелости для разных отраслей и определить сферы, где внедрение умных решений особенно важно. По каждому такому направлению следует создать реестр эффективных практик. «Эффекты в Московской области: 2,5 миллиарда рублей экономии в год, ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год — внедрить еще 15 проектов с ИИ. И ключевые — это профильные ИИ-агенты, например „Нейроюрист“, который будет помогать актуализировать региональную нормативку на соответствие федеральным стандартам», — добавил Воробьев. Поговорили и о важности создания законов, которые будут способствовать развитию искусственного интеллекта. Важно, чтобы они определяли, где можно использовать свободно распространяемые модели, а где — только суверенные ИИ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Для разработки моделей искусственного интеллекта и их обучения нужна мощная вычислительная база. Многие регионы вынуждены арендовать машинные залы в центрах обработки данных. Воробьев отметил, что в перспективе важно иметь собственный ЦОД для сохранения бюджета. Программы софинансирования строительства таких центров предлагают разработать на федеральном уровне. Помощник президента Алексей Дюмин рассказал о создании новой комиссии для координации усилий в этой сфере. Он отметил, что развитие нейросетей связано с государственным и технологическим суверенитетом. «Всем нам предстоит большая и серьезная работа. Исходя из стремительного развития технологий, очень важно успевать за этими процессами. Приобретать и постоянно совершенствовать необходимые компетенции», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Важность искусственного интеллекта также подчеркнул заместитель председателя правительства России — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он отметил необходимость регулирования этой сферы со стороны государства. «Мы определили пять-семь направлений, которые сейчас отрабатываем, где необходимо введение на законодательном уровне регулирования деятельности, связанной с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего, это маркировка контента, созданного с использованием ИИ. Отдельно надо обсуждать, что делать с авторскими правами», — отметил он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Григоренко добавил, что на данном этапе не планируют вводить требования для бизнеса по использованию ИИ.