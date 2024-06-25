Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

В Подмосковье прошла экологическая выставка, посвященная раздельному сбору мусора. Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» об экспонатах выставки, а также об организации экологического воспитания в регионе.

Идея проведения выставки была приурочена к Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня. В этом году дата совпала с Петербургским экономическим форумом, поэтому мероприятие перенесли на 14 июня. Организаторы планируют повторить выставку в ноябре, приурочив ее к Всемирному дню переработки. На ней представят более широкую коллекцию товаров из вторсырья.

Цель экологической выставки, организованной Мособлдумой, заключалась в популяризации раздельного сбора мусора и демонстрации возможностей современных перерабатывающих заводов. Мероприятие показало, как вторичное сырье может превращаться в полезные товары.

«Экспонаты, конечно же, были. Заводы привезли непосредственно свои материалы, свои презентации и непосредственно привезли ту продукцию, которую можно было потрогать и пощупать своими руками», — прокомментировала Белова.

Это позволило участникам увидеть реальные результаты раздельного сбора мусора. Также была продемонстрирована техника, используемая для сбора и переработки отходов.

Особое внимание уделялось программе «Мегабаг», которая приобрела большую популярность среди населения. Ее суть заключается в создании удобных условий для сдачи вторсырья. На данный момент в Московской области работает 11 комплексов переработки отходов, которые принимают вторичное сырье из этих контейнеров. Загруженность перерабатывающих заводов составляет около 60%, и такие выставки помогают привлекать внимание к важности раздельного сбора мусора.

Для гостей мероприятия организовали акцию «Эковклад», в рамках которой можно было принести ненужные вещи и обменять их на памятные сувениры. На выставке также прошла концертная программа, включавшая показ мод. Уникальные костюмы, созданные детьми из вторсырья, впечатлили зрителей своей оригинальностью.

Еще одно запоминающееся мероприятие — экобаскетбол. Участники должны были бросать мячи, обозначающие разные виды отходов, в соответствующие корзины, символизирующие систему раздельного сбора мусора.

С начала года в России действует обновленная система расширенной ответственности производителей (РОП). Она обязывает производителей утилизировать свою упаковку или подтверждать ее утилизацию. Это позволяет строить инфраструктуру для переработки отходов и производить из них новое сырье. В Московской области уже построили завод по переработке пластика, в будущем планируется значительно расширить эту систему.

Напомним, Московская область входит в число лидеров по раздельному сбору и переработке отходов. Лилия Белова подчеркнула, что создание нового Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору стало важным шагом в этом направлении.

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