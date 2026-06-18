Сегодня 09:51 «Единая Россия» в Подмосковье проверила доступность соцобъектов для ветеранов СВО с инвалидностью 0 0 0 Фото: «Единая Россия» Подмосковье

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«Единая Россия»

Депутаты «Единой России» вместе со структурами соцзащиты, представителями администраций и участниками СВО проводят мониторинг элементов доступной среды в местах проживания ветеранов спецоперации с инвалидностью — не только в домах, где они живут, но и по маршрутам до основных социально значимых объектов. Ранее обустроить безбарьерную среду для маломобильных жителей поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев — из бюджетов разных уровней на эти цели выделены средства.

В Ленинском округе группа мониторинга оценила наличие и качество элементов доступной среды по дороге ко Дворцу спорта «Видное» и в самом учреждении — недочетов не выявлено: входная группа, внутренние помещения и парковочные места для людей с инвалидностью соответствуют нормам. Кроме этого, проверяющие посетили многофункциональный центр «Мои документы». Особое внимание уделили доступности входной группы, зоны ожидания, навигации и окон приема. Проверка показала, что все необходимые условия для маломобильных жителей обеспечены. Завершающей точкой маршрута стала поликлиника № 3 на Березовой улице: здесь также все оборудовано в соответствии со стандартами. Проверка прошла и в Ступине, где живут более 50 ветеранов спецоперации с инвалидностью. Депутаты проверили взрослую поликлинику и подъезды к ней.

Фото: «Единая Россия»

По словам участника спецоперации Юрия Голышева, в доме которого ранее был установлен новый укрепленный пандус, обустройство доступной среды — это вопрос не просто удобства: «Я благодарен за то, что на наших просьбы реагируют. Для меня, например, пандус — возможность жить самостоятельно и ни от кого не зависеть». В Волоколамске участники мониторинга осмотрели здания администрации, МФЦ, налоговой инспекции, ДК «Родники», ЕРЦ и еще несколько объектов. Оценили качество пандусов, съездов, проверили наличие поручней, тактильной плитки, кнопок вызова персонала. Депутат Госдумы Михаил Терентьев отметил, что в Подмосковье уделяется должное внимание не только обустройству самих объектов, но и возможности беспрепятственно добраться до них.

Фото: «Единая Россия»

«В последние годы в Московской области изменилось понимание, что такое доступная среда. Подход стал маршрутоориентированным: от места жительства человека на коляске до того или иного социального объекта. Благодаря донастройке среды у наших бойцов, получивших сложные травмы, появляется возможность вести активный образ жизни», — сказал Михаил Терентьев. В Московской области из семи тысяч ключевых объектов социальной инфраструктуры области (больницы, школы, МФЦ, дома культуры и т. д.) высокий уровень доступности достигнут примерно на пяти тысячах объектов. Для них действует стандарт, который предусматривает обязательное наличие тактильной плитки, мнемосхем для незрячих, индукционных петель для глухих, пандусов и кнопок вызова персонала.

Фото: «Единая Россия»

На муниципальных парковках Подмосковья не менее 10% мест зарезервировано для автомобилей людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит. В регионе закупают преимущественно низкопольный общественный транспорт. Работает и служба социального такси, сотрудники которой помогают маломобильным гражданам добираться до медицинских и социальных учреждений. Новые многоквартирные дома и коммерческие здания в Московской области не вводят в эксплуатацию, если они не соответствуют требованиям безбарьерной среды.