«Единая Россия» провела в Подмосковье мероприятия ко Дню защиты детей

Ко Дню защиты детей в Коломне открыли обновленный Центр детского творчества, в деревне Загорье Солнечногорска — новую детскую площадку. Представители «Единой России» провели масштабные детские праздники по всему региону.

Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских домов, ребятам, проходящим лечение в больницах, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

В Балашихе секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Сергеем Юровым навестили детей в Московском областном онкологическом диспансере: сейчас здесь проходят лечение 58 детей.

«Глядя на вас, нам есть чему поучиться: искренней любви, умению беречь и поддерживать друг друга — такое дано далеко не каждому взрослому. Это то, что действительно исцеляет, настраивает на победу и придает уверенность. Скорейшего выздоровления, возвращения домой к своим любимым делам! Пусть ваши самые искренние мечты сбываются!» — обратился к детям Брынцалов.

В Коломне в День защиты детей по Народной программе «Единой России» распахнул двери обновленный Центр детского творчества. В двухэтажном корпусе площадью почти 2000 квадратных метров провели полное обновление. Сегодня он оснащен новой мебелью, компьютерной техникой и лабораториями для занятий VR, 3D-моделированием и робототехникой. В новом центре — 25 просторных классов, зрительный зал и множество кружков.

«Мы давно живем в Колычеве и очень ждали такой центр. Раньше приходилось возить детей в город, а теперь все рядом — и ораторское искусство, и театральный кружок. Выбор огромный, хочется попробовать все», — поделилась мама двоих детей Светлана Сенюшкина.

В деревне Загорье Солнечногорска 1 июня началось с детского смеха, шаров и звонких команд аниматоров. Праздник совпал с торжественным открытием новой игровой площадки, построенной по инициативе жителей. Здесь установили игровые модули, уложили безопасное покрытие, организовали зоны отдыха для родителей и сделали освещение.

Ранее представители «Единой России» приняли участие в торжественном открытии мемориальной доски в городском округе Солнечногорск. Памятную табличку посвятили почетному гражданину города, заслуженному артисту Российской Федерации, композитору и дирижеру Владимиру Газаряну.