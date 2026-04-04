«Единая Россия» провела масштабные субботники у храмов в Балашихе

В Балашихе десятки организаций и более ста человек приняли участие в субботниках у 24 православных храмов. Акция прошла в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».

Субботник прошел в том числе у храма Кирилла и Мефодия. В нем участвовали глава Балашихи Сергей Юров, секретарь местного отделения партии, благочинный церквей округа отец Михаил, чиновники, депутаты, сотрудники управляющих компаний, активисты «Молодой гвардии» и добровольцы. «Апрель — традиционный месяц чистоты и благоустройства в Балашихе. В преддверии Пасхи по инициативе „Единой России“ мы провели субботники на территориях наших храмов, объединив усилия жителей, волонтеров и коммунальных служб. Это важная работа, которая помогает подготовить город к светлому празднику», — отметил Юров.

Добровольцев обеспечили всем необходимым инвентарем. На одной из площадок использовали почти 100 граблей, сотни мешков для мусора и разнообразную технику — от мини-погрузчиков до дорожных пылесосов. Весной в Балашихе проходит месячник чистоты, включающий шесть общегородских субботников. Они стартуют в конце марта и завершатся в конце апреля. В рамках акции будут убраны дворы, дороги, парки, социальные объекты и мемориалы. Участники займутся уборкой территорий, ремонтом и покраской элементов благоустройства.

Город также активно готовится ко Дню Победы. Особое внимание уделяется памятникам и мемориалам, в том числе объектам культурного наследия. Их приведут в порядок к 9 Мая. Работы начнутся в ближайшее время. В округе параллельно стартует масштабное озеленение. В планах высадить около 200 тысяч цветов на 42 клумбах. Кроме того, к запуску подготовят восемь городских фонтанов. Проект «Чистая страна» призван объединить усилия всех органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров, неравнодушных граждан для вовлечения в задачи сохранения окружающей среды. Среди его целей — инициирование природоохранных акций и проектов, осуществление партийного контроля и общественного мониторинга экологической ситуации, вовлечение в активную деятельность сторонников экологической политики «Единой России».