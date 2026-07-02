«Единая Россия» представила кандидатов на выборы в Мособлдуму

Подмосковная «Единая Россия» утвердила списки кандидатов, которые представят партию на предстоящих в сентябре выборах в Мособлдуму. Возглавил список губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в общерегиональную часть вошли участник СВО Сергей Пешкин, сенатор РФ Александр Двойных, депутат Госдумы Михаил Терентьев и руководитель регионального исполкома партии Денис Перепелицын.

«Как партия президента, мы несем ответственность перед страной и перед людьми. И мы обязаны быть едиными, чтобы справиться с вызовами. Президент поставил задачи, и для их реализации нам необходима тотальная внутренняя мобилизация — и в перспективе, и сейчас, в ежедневной работе. Ключевые из них — сохранение политической стабильности и, несмотря на все экономические трудности, развитие регионов и страны в целом», — подчеркнул Брынцалов.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что на прошедшем недавно Съезде «Единой России» Президент обозначил, что опирается в своих решениях на партию большинства и рассчитывает на каждого представителя «Единой России».

Он отметил, что в области к предстоящим выборам сформирована сильная команда как по одномандатным округам, так и по партийным спискам. Кандидаты, среди которых — много новых лиц, были определены жителями в ходе предварительного голосования в конце мая.

В их числе — Екатерина Артемова из Орехово-Зуева, которая уже имеет за плечами опыт работы муниципальным депутатом.

«Мне хорошо знакомы вопросы, которые волнуют жителей. Я сама живу в Орехово-Зуеве. Прекрасно знаю, что такое электрички в час пик, понимаю, что проблемы все еще есть и в здравоохранении. Нужно дальше вести благоустройство нашего округа. Все эти вопросы в том или ином виде будут учтены в новой народной программе, которую партия сейчас формирует на основе предложений жителей», — рассказала Екатерина Артемова.

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, также победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин отметил, что один из ключевых запросов жителей, который они озвучивают на встречах, — развитие социальной сферы.

«В народной программе партии большое внимание уделяется строительству и реконструкции детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов. И эта работа, безусловно, должна быть продолжена. Отдельный приоритет — поддержка молодежи. Для меня важно, чтобы у каждого ребенка и подростка были равные возможности, чтобы рядом с домом были спортивные площадки, секции и современные пространства для развития. Чтобы ребятам не приходилось ехать через весь город, а все необходимое было в шаговой доступности», — прокомментировал Зарубин.

Игорь Брынцалов напомнил, что для каждого кандидата результат избирательной кампании должен измеряться количеством встреч с жителями. Он также сообщил, что на сегодня уже собрано более 200 тысяч инициатив в новую народную программу.

«Важно не сбавлять темп и вести эту работу дальше. По итогам мы сформируем программу, обозначим в ней то, что будет нашими приоритетами — в экономике, коммунальном хозяйстве и социальной сфере», — сказал секретарь подмосковного отделения «Единой России».