Сегодня 21:29 «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» вручили награды юным героям Подмосковья 0 0 0 Фото: Pxhere Подмосковье

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День юного героя Подмосковья отмечается 29 ноября. Дату учредили в память о подвиге отважных девушек в годы Великой Отечественной войны — Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. В этот день ежегодно чествуют юных героев региона, которые рискуют своей жизнью ради спасения других, напомнил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: «Единая Россия»

«Героизм — сильнейший порыв души. Особенно восхищает, когда решительно и благородно поступают совсем еще дети. Есть такие юные герои и в наши дни. Им всего семь, 10 или чуть больше лет», — рассказал он. Эти дети уже доказали, что способность совершать подвиги не зависит от возраста. Брынцалов выразил благодарность юным героям Подмосковья за самоотверженность, а их родителям — за то, что привили своим детям правильные ценности.

Фото: «Единая Россия»

В музейном комплексе «Зоя» деревни Петрищево Рузского городского округа состоялась церемония награждения юных героев. Единороссы и молодогвардейцы вручили награды молодым людям, проявившим мужество и смелость. По традиции чествование героев началось с возложения цветов к памятнику на месте казни Зои Космодемьянской. Проявление героизма — это высшее чувство патриотизма, заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. Он выразил особую благодарность руководству музейного комплекса «Зоя». «Такие священные места заставляют нас задуматься и осознать себя человеком, живущим в огромной стране, со своими традициями и суверенитетом. „Молодая Гвардия“ чтит героев Великой Отечественной войны, мы ориентируемся на них и берем пример», — отметил он.

Фото: «Единая Россия»

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев подчеркнул, что подвиги тех юных героев, которые находились в зале, достойны восхищения. «Спасение людей при пожаре, помощь утопающим, предупреждение о надвигающихся катастрофах — все это примеры героизма, проявленного детьми в сложных ситуациях», — добавил парламентарий. Глава Рузы Николай Пархоменко отметил, что именно на этой земле произошел перелом Великой Отечественной войны, здесь ковались подвиги. «На мирной земле тоже есть место подвигу. В обычной жизни ничего не тревожит, и мы не готовимся к возможным сложным ситуациям. Просто живем, и вдруг оказываемся в событии, где нужно проявить себя», — подчеркнул он. Заслуженные награды в День юного героя Подмосковья получили 14 детей. В их числе — 16-летний Артем Кузнецов, который спас тонущего мальчика. «Я поступил так, потому что верю, что каждый на моем месте сделал бы то же самое. Помощь другим в беде — это человеческая обязанность», — заявил подросток. На мероприятии присутствовал 14-летний Артем Донсков, который выводил людей из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле». Все юные герои получили благодарственные письма и рюкзак с памятными подарками. Накануне педагоги, учащиеся, родители, кадеты и Сотрудники следственного комитета по городу Ногинску почтили память юного героя Евгения Табакова. Он погиб в 2008 году, защищая старшую сестру от преступника.