Память самого юного кавалера ордена Мужества почтили в Ногинске-9

Двадцать восьмое ноября — это день памяти героя Евгения Табакова, который погиб в 2008 году, защищая старшую сестру от преступника. Педагоги, учащиеся, родители, кадеты и сотрудники следственного комитета по городу Ногинск почтили память героя, кавалера ордена Мужества Евгения Табакова.

Женя учился в школе № 83 в Ногинске-9. Мальчику было всего лишь семь лет, когда его храброе сердце остановилось. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Евгений награжден орденом Мужества посмертно. Именем Евгения Табакова названа школа, в которой учился юный герой, а в вестибюле установлена мемориальная доска.

В школьном музее семилетнему ученику посвящен отдельный стенд: на парте, за которой сидел Женя, установлена памятная табличка, а на стене размещен портрет Жени Табакова. В школе ежегодно проходят спортивные соревнования в память о герое.

Подвиг Жени Табакова раскрыт в документальном фильме «Не время для героизма», который был снят в 2018 году режиссером Аланой Цховребовой для Форума маленьких героев.

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