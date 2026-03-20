Сегодня 03:05 Досрочная сдача ЕГЭ стартует в Подмосковье: кого допустят, сроки и расписание экзаменов Досрочный период сдачи ЕГЭ в Подмосковье стартует с 20 марта

Сдать ЕГЭ в марте — это реально. С 20 марта в Подмосковье стартует досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Кто попадет в первую экзаменационную волну, где можно сдать ЕГЭ досрочно и какие экзамены идут первыми — в материале 360.ru.

Сроки досрочной сдачи Досрочный период сдачи экзаменов продлится с 20 марта по 20 апреля. Сдать экзамены в эту волну смогут выпускники школ и студенты колледжей, которые по уважительным причинам не смогут присутствовать на ЕГЭ в основном потоке. В 2026 году в Московской области досрочно сдавать Единый госэкзамен будут 96 человек, и всего 19 из них — школьники. Для проведения досрочных экзаменов в Подмосковье выделили три специализированных пункта на базе образовательных учреждений в трех городах: Балашихе, Красногорске и Подольске.

Расписание экзаменов в досрочный период Первыми досрочники будут сдавать географию и литературу. Экзамены пройдут в Образовательном центре имени Косыгина в Красногорске, а также в подольской школе «Бородино». На написание экзамена по литературе отводится три часа 55 минут, географию придется сдать за три часа. Для тех, кто не сможет по уважительной причине присутствовать на основном экзамене, предусмотрены резервные дни 17 и 20 апреля.

Дата Экзамен 20 марта география, литература 24 марта русский язык 27 марта математика (Б, П) 31 марта биология, иностранные языки (П), физика 3 апреля иностранные языки (У) 7 апреля информатика, обществознание 10 апреля история, химия 13 апреля резерв: русский язык 16 апреля резерв: математика (Б, П) 17 апреля резерв: биология, иностранные языки (П), литература, обществознание, физика 20 апреля резерв: география, иностранные языки (У), информатика, история, химия

В среднем обработка результатов ЕГЭ занимает от семи до 14 дней. В эти сроки входит как автоматизированная проверка, так и работа экспертов в составе предметных комиссий, которые изучают развернутые ответы. После этого результаты объединяются. «Обработка и проверка экзаменационных работ на уровне регионов заканчивается в различные сроки. Например, ЕГЭ по информатике — не позднее двух календарных дней после того, как был проведен экзамен, а на обработку ЕГЭ по математике базового уровня отводится максимум три календарных дня, четыре, если речь идет о профильном уровне. Проверка ЕГЭ по русскому языку — не позднее шести календарных дней», — рассказала РИА «Новости» доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ и эксперт ЕГЭ (ФИПИ) Любовь Шорина.

После получения данных из всех регионов России в течение пяти дней проводится централизованная проверка экзаменационных работ, далее результаты передают в региональную Государственную экзаменационную комиссию. После утверждения результаты поступают в школы, где с ними могут ознакомиться выпускники. Итоговые оценки экзамена также можно получить онлайн: на портале «Госуслуги»;

с помощью сервиса проверки результатов на сайте Рособрнадзора.

Критерии оценки качества сдачи экзамена Для большей части предметов «отличным» является результат от 72 баллов. При этом существуют минимальные пороги, значения для поступления в вуз отличаются от тех же значений для аттестата. В 2026 году их повысили и теперь они составляют:

Учебный предмет Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вуз Русский язык 24 40 Базовая математика Оценка «три» – Профильная математика 27 40 Обществознание 42 45 Биология 36 40 История 32 40 Физика 36 41 Химия 36 40 Информатика 40 46 Литература 32 40 География 37 40 Иностранные языки 22 40

«Вузы вправе устанавливать свои минимальные пороги. Информацию о точных минимальных баллах следует проверять на официальном сайте университета, как правило, в разделе для абитуриентов», — добавила Шорина. Срок действия результатов ЕГЭ составляет четыре года, причем отсчет начинается с года, следующего за годом сдачи экзамена. Результаты экзаменов 2026 года будут действительны до 2030 года. Одно из последних нововведений касается участников специальной военной операции. Для них срок действия результатов ЕГЭ продлевается на весь период участия в СВО.