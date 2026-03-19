В Московской области пройдет досрочный период ЕГЭ

С 20 марта по 20 апреля в Московской области состоится досрочный этап сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он предназначен для выпускников школ и студентов колледжей, которые не смогут участвовать в основном экзаменационном периоде, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году в Подмосковье планируют сдавать досрочный экзамен 96 человек, среди которых 19 школьников. На территории региона будут организованы три пункта проведения экзаменов — в Балашихе, Красногорске и Подольске.

Первыми экзаменами в рамках досрочного периода станут география и литература. Их будут сдавать 13 участников на базе Образовательного центра имени А. Н. Косыгина в Красногорске и в школе «Бородино» в Подольске. На написание ЕГЭ по литературе отводится 3 часа 55 минут, а на экзамен по географии — 3 часа.

Для тех, кто не сможет прийти на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 17 апреля для ЕГЭ по литературе и 20 апреля для ЕГЭ по географии.

Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 31 марта на официальном портале Рособрнадзора (https://checkege.rustest.ru/) и в личных кабинетах участников на сайте Регионального центра обработки информации (https://res11.rcoi50.ru/).