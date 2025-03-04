Дома культуры в Подмосковье приведут к единому стандарту

С 2024 года в Подмосковье постепенно модернизируют дома культуры. В программу входят дворцы и дома культуры, а также сельские клубы. Работы проводят по государственной программе Московской области, которая предусматривает капитальный и текущий ремонт таких объектов. О масштабной программе модернизации рассказал Ксении Присекиной в «Интервью 360» заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков

Цель модернизации — привести все дома культуры к единому стандарту. Он включает определенные требования к размерам зданий, фасадам, внутренним помещениям, архитектурным решениям, благоустройству и оборудованию. По словам Дядькова, жители должны получить современные и удобные пространства для творчества, отдыха и досуга.

«Три — пять лет назад мы построили очень красивый ДК в Реутове, в котором замечательно размещаются одновременно и культурно-досуговое учреждения, и школа искусств», — подчеркнул Дядьков.

В процессе модернизации учреждений культурного назначения учитываются современные требования, а также удобство для всех возрастных групп. В обновленных домах культуры создают комфортные зоны ожидания и коворкинга, оборудуют новые кабинеты и даже кафе. При строительстве новых объектов также ориентируются на потребности населения и численность жителей в конкретном районе. Заместитель министра подчеркнул, что до 2027 года планируется модернизировать 33 объекта.

Кроме домов культуры, в Подмосковье идет модернизация библиотек. Все чаще появляются модельные библиотеки. Они отличаются современным дизайном, зонированием, новым оборудованием, наличием Wi-Fi и коворкинг-пространств.

«У нас создано 23 библиотеки, 18 мы открыли в рамках нацпроекта „Культура“. С прошлого года стартовала областная программа, по которой ежегодно строят по пять библиотек, все они будут иметь культурные коды», — заключил спикер.

При обновлении ДК и библиотек учитываются культурные особенности каждого округа. Например, в Раменском библиотека может отражать традиции Гжели. Два года назад Министерство культуры и туризма региона провело исследование культурных кодов Подмосковья, и для каждого округа разработали уникальные концепции, которые используются при модернизации.