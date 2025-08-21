Сегодня 11:27 Дети с ОВЗ получили бесплатные школьные наборы в Люберцах 0 0 0 Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" Подмосковье

В общественной приемной «Единой России» в Люберцах прошла встреча депутата Государственной думы Михаила Терентьева с семьями, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Парламентарий передал школьные комплекты, а также вместе с коллегами проверил, насколько удобен для маломобильных граждан сквер имени Бориса Громцева.

Адресная помощь перед началом учебного года Депутаты партии «Единая Россия» уделяют особое внимание участию в подобных акциях, которые помогают людям в трудных ситуациях.

«Сегодня мы вручили пять школьных наборов семьям Русу и Паниным. А еще два набора партийцы передадут семье Демкиных, которые, к сожалению, не могли прийти. Я уверен, что эти ребята будут с удовольствием учиться и достигать новых успехов», — подчеркнул Михаил Терентьев.

Благоустройство сквера имени Бориса Громцева После вручения наборов Михаил Терентьев, глава округа Владимир Волков и участник специальной операции с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Яшин отправились в сквер имени Бориса Громцева, где сейчас проводят благоустройство по народной программе «Единой России».

«Мы нашли место, где можно сделать удобный пандус, который позволит соединить верхнюю и нижнюю части парка. А там, где лестница, необходимо сделать контрастными первую и последнюю ступеньки, чтобы инвалиды по зрению и люди, передвигающиеся с тростью, видели, где она начинается, и не споткнулись», — пояснил федеральный координатор проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

Он подчеркнул, что важно предусмотреть и парковку для машин с ручным управлением. «В прошлом было принято решение, что участники специальной военной операции с тяжелой инвалидностью обеспечиваются автомобилями с ручным управлением, и их предоставляет фонд „Защитники Отечества“. За 2024 год по всей России предоставили порядка 500 таких автомобилей. И будет правильно, если человек с инвалидностью сможет спокойно выйти из автомобиля и найти специальное парковочное место, обозначенное соответствующим дорожным знаком», — добавил Терентьев. Создание безбарьерной среды В прошлом году в сквере появились дорожки, фонари, сцена, зоны отдыха и зеленые насаждения. Сейчас подрядчики укладывают плитку, оборудуют детскую площадку с безопасным покрытием, спортивные тренажеры и малые архитектурные формы. Особое внимание уделяют созданию безбарьерной среды: устанавливают пандусы, спуски, поручни и тактильные указатели.

«Для меня очень важно, что власть слышит и учитывает мнение людей с ОВЗ. Часто именно в мелочах — в высоте бордюра, наклоне пандуса или расположении поручня — решается, смогу ли я воспользоваться общественным пространством. Сегодня я убедился, что работы в сквере ведутся грамотно, и здесь в ближайшем будущем будет удобно и людям с инвалидностью, и мамам с колясками, и пожилым гражданам», — поделился впечатлением боец специальной операции Дмитрий Яшин.

Дальнейшие планы благоустройства Благоустройство сквера — лишь часть масштабной программы «Единой России». В этом году запланировано завершение работ в парке «Дружба», в Наташинском и Летнем парках, а также на площади Святителя Николая. В дальнейшем преобразятся Томилинский лесопарк, «Лесная опушка» и Центральный парк, а к 2027 году обновление коснется всех ключевых зон отдыха округа, включая Кореневский, Дзержинский и Красковский карьеры.