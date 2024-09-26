Депутат Мособлдумы Чистюхин рассказал про инициативу по отмене фильтров на выборах

Про отмену муниципальных фильтров для парламентских партий, а также о других инициативах партии «Справедливая Россия», рассказал депутат Мособлдумы, руководитель фракции Игорь Чистюхин в интервью Юлии Минаковской на 360.ru . Отдельное внимание уделили чрезвычайным происшествиям, связанным с мигрантами.

Чистюхин отметил, что «Справедливая Россия» не в первый раз выступает с инициативой об отмене муниципальных фильтров для парламентских партий. Он пояснил, что для того, чтобы кандидат принял участие в губернаторских выборах, ему необходимо преодолеть фильтр от 5 до 10% в количестве подписей депутатов, которые должны подписаться за выдвижение.

«Для Московской области законом определен 7% барьер. То есть это почти 10 депутатов, которые должны подписать за того кандидата, который хочет принять участие в губернаторских выборах», — рассказал депутат.

По его мнению, жители России должны определять, кто будет депутатом Госдумы и Мособлдумы, поскольку единственным источником власти в стране является его многонациональный народ.

«Муниципальным фильтром мы радикально сокращаем количество кандидатов, которые могли бы принять участие в выборах. Соответственно, и у избирателя гораздо сокращается возможность, чтобы определиться. Пускай это будет не 2-3 кандидата, а пускай будет 30 кандидатов, если они собрали необходимое количество подписей или выдвинулись от парламентских партий», — указал Чистюхин.

Отдельное внимание Чистюхин уделил проблеме мигрантов. Он подчеркнул, что получает множество жалоб от жителей Подмосковья на действия приезжих граждан.

«Все-таки незаконной миграции надо заниматься на федеральном уровне. Мы как региональные законодатели ограничены в своих возможностях. Я считаю необходимо вводить визы для мигрантов, которые приезжают из ближнего зарубежья», — заявил депутат.

Он добавил, что необходимо предусмотреть требование к приезжающим мигрантам о необходимости приглашения на работу. В таком случае пригласившие компании будут нести за них ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за безопасность в дни выборов в Подмосковье.

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