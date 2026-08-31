Денис Мантуров осмотрел производство УФ-оборудования в Долгопрудном

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и вице-премьер, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетили научно-производственное объединение «ЛИТ». Предприятие находится в Долгопрудном.

В рамках визита гости изучили производственную базу компании: от цеха механопереработки и сварки до участков производства амальгамных ламп, кварцедувного цеха и исследовательской лаборатории.

НПО «ЛИТ» — хороший пример того, как российская компания, опираясь на собственные разработки и производство, смогла занять сильные позиции на мировом рынке. Сегодня порядка 80% оборудования, используемого предприятием в производстве, — российского производства. При этом продукция компании востребована в 56 странах мира, а сама компания реализовала уже более 14 тысяч объектов.

Основанное выпускниками МФТИ предприятие удерживает статус одного из трех глобальных лидеров в сфере ультрафиолетовых технологий. Именно здесь в 1995 году запустили первое в мире массовое производство амальгамных УФ-ламп.

«ЛИТ» остается единственным производителем в мире, который объединяет создание самих источников излучения и систем обеззараживания воды, воздуха и поверхностей в единый технологический цикл.

Технологии объединения занимают второе место в мире по количеству построенных станций очистки. Оборудование успешно функционирует на ключевых объектах Москвы (Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения) и Подмосковья (Щелковские очистные сооружения). Продукция также критически важна для фармацевтики, микроэлектроники, нефтегазового сектора, пищепрома, медицины и систем вентиляции крупных зданий.