23 мая 2025 18:16 Квест в музее и урок письма на бересте. Все про День славянской письменности и культуры в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Подмосковье

Праздники

Концерты

История

День славянской письменности и культуры

Язык — живая нить, связывающая нас с прошлым, настоящим и даже будущем. Традиционно 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры, прославляя братьев-просветителей Кирилла и Мефодия. О программах, которые подготовили в честь праздника в Подмосковье в этом году, читайте в материале.

От Болгарии до России: история праздника В России и некоторых других странах этот день отмечают 24 мая, а в Чехии и Словакии — 5 июля. В Болгарии праздник называется Днем болгарского просвещения, а в Северной Македонии — Днем святых Кирилла и Мефодия. В 863 году византийский император отправил братьев в Моравию, чтобы они перевели церковные книги на славянский язык. Кирилл и Мефодий создали глаголицу — первую славянскую азбуку, а позже их ученики разработали кириллицу, которой мы пользуемся до сих пор. Интерес к наследию братьев вспыхнул в XIX веке, когда славянские народы боролись за свою культурную идентичность. Впервые праздник провели в 1858 году в Пловдиве — тогда болгары отстаивали право на собственную Церковь и язык перед Османской империей.

Фото: Медиасток.рф 1/2 Фото: Медиасток.рф 2/2

В России официально его начали отмечать только в 1986 году, а в 1991-м он получил государственный статус. Ежегодно в День славянской письменности и культуры проводят концерты, научные конференции, выставки и мастер-классы. К празднику приурочено присуждение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия, учрежденной Священным синодом Русской православной церкви. Награду получают авторы, которые внесли в развитие литературы существенный вклад.

Кроме того, в честь памятного дня проводят Кирилло-Мефодиевские чтения, в рамках которых специалисты в области славянской культуры обсуждают проблемы современного языка. Праздник напоминает, что язык — это не просто буквы, а живая история, объединяющая народы. Сегодня более 250 миллионов человек пишут кириллицей. В 2025 году в Подмосковье подготовили серию программ для желающих отметить памятный день. Праздничная выпечка в Талдоме Две ключевые площадки — Дворец культуры «Прогресс» и парк «Солнечный берег» в поселке Запрудня — станут центром притяжения для всех, кто ценит славянские традиции. Праздник начнется в 13:00 торжественной церемонией награждения участников Всероссийской выставки художественного творчества «Славянская радуга» на сцене ДК.

Сразу после этого стартует необычный конкурс «Как многолик наш удивительный язык», где участникам предстоит проявить кулинарное мастерство, выпекая славянские буквы. В 13:50 пройдет красочное шествие от Дворца культуры до парка.

Фото: Медиасток.рф 1/2 Фото: Медиасток.рф 2/2

Кульминацией станет концерт «Веков связующая нить», где прозвучат народные песни. Гостей ждут интерактивные площадки, увлекательные мастер-классы и традиционное угощение — ароматный чай с пирогами. Для детей подготовят особые сюрпризы: в 16:00 юным зрителям покажут мюзикл «Кот в сапогах», а в 18:00 — цирковое представление «Зверополис». Участие в шествии и концертах бесплатное. Путешествие в мир книгопечатания в Одинцове Звенигородский музей-заповедник 24 мая приглашает всех желающих на уникальный мастер-класс «Славянские буквы и звери диковинные». Участники погрузятся в историю книгопечатания, узнают о великих делах Кирилла и Мефодия, а также о работе первой типографии Ивана Федорова.

Главный сюрприз — возможность своими руками создать лубочные картинки по технологиям XVII века. Используя настоящие липовые доски и старинные инструменты, каждый гость изготовит собственный «Лубочный бестиарий» с изображениями мифических существ. Уникальные сувениры останутся на память о празднике. К участию приглашаются взрослые и дети. Билеты обойдутся в 800 рублей. Купить их можно по ссылке.

Фото: Медиасток.рф 1/4 Фото: Медиасток.рф 2/4 Фото: Медиасток.рф 3/4 Фото: Медиасток.рф 4/4

Также насыщенную программу в субботу предложит Одинцовский историко-краеведческий музей. Организаторы подготовили несколько мастер-классов и квестов. Кроме того, гости смогут увидеть ролики о тайнах забытых русских слов. Вход в музей в праздничный день будет бесплатным. Праздник славянских традиций в Электростали Вознесенская аллея города в памятный день превратится в центр славянской культуры. На сцене выступят студенты Театрального училища имени Щепкина, академический хор «Элегия» и молодежный театр «Мажор». Особую атмосферу создаст колокольный звон, за который будет отвечать руководитель школы звонарей Сергея Медведева. В шатрах мастер-классов гости научатся писать на бересте, расписывать буквицы и создавать книжные закладки. В выставочном зале имени О. А. Коняшина профессор, заведующий кафедрой рисунка Московского государственного педагогического университета Рауф Барциц прочитает лекцию об истории печатной графики.

Фото: Медиасток.рф 1/3 Фото: Медиасток.рф 2/3 Фото: Медиасток.рф 3/3

Кроме того, в Историко-художественном музее имени И. И. Алексеева для всех желающих проведут экскурсии по выставке «Гжель. Фабричный романс», а затем ансамбль баянистов «Русский тембр» Московской областной филармонии даст концерт. Гости получат возможность не только приобрести церковную литературу, но также позвонить в колокола.

Вход на мероприятия свободный. Изучение тайн древних букв в Рузе Рузский краеведческий музей 29 мая приглашает посетителей в увлекательное путешествие в мир славянской письменности. На лекции расскажут о Константине Философе, таинственном «титле» и различиях между кириллицей и глаголицей. На мастер-классе по каллиграфии каждый сможет попробовать написать старославянские тексты настоящим гусиным пером. Участие в лекции и открытом уроке бесплатное. Праздник славянской культуры в Подольске

В Подольске также активно готовятся к Дню славянской письменности и культуры. Гостей ждет насыщенная программа: от творческих мастер-классов по народным промыслам до выступления юных звезд шоу «Голос. Дети». Особый колорит мероприятию придаст интерактивная библиотечная площадка «Загадки славянской письменности», где можно будет разгадать тайны древних букв.

Фото: Медиасток.рф 1/2 Фото: Медиасток.рф 2/2

Представители Подольского благочиния расскажут о духовном значении праздника, посвященного создателям азбуки — святым Кириллу и Мефодию. Посещение мероприятий бесплатное. Путешествие к истокам славянской письменности в Шаховской Сельский Дом культуры в Шаховской 25 мая приглашает всех желающих посетить бесплатную тематическую программу «Кирилл и Мефодий». Гостей познакомят с удивительной историей возникновения славянской письменности, которая объединяет свыше 400 миллионов человек по всему миру. Запланированы яркие и запоминающиеся выступления местных творческих коллективов.