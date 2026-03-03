Демиховский машиностроительный завод в Подмосковье нарастил объемы производства

Демиховский машиностроительный завод в Подмосковье продолжает наращивать объемы производства. Успешная работа предприятия в непростых экономических условиях — пример того, как в регионах реализуется народная программа «Единой России».

Генеральный директор АО «ДМЗ» Владимир Чекалин сообщил, что за последние три года предприятие реализовало несколько проектов, которые были направлены на импортозамещение производства и развитие мощностей.

«Благодаря этому наша продукция максимально состоит из отечественных комплектующих. Наши электропоезда первые и единственные из отечественных поездов вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга, это стало возможным благодаря поддержке государства», — рассказал он.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин отметил, что Демиховский машиностроительный завод — это яркий пример успешного производства в сфере импортозамещения.

«Конкурентоспособная промышленность — это основа экономического и технологического суверенитета. Эта задача, которую поставил наш Президент и лидер „Единой России“ Владимир Путин. Именно народная программа партии является тем механизмом, который помогает эту задачу решать: стимулирует импортозамещение и создание новых рабочих мест, обеспечивает финансирование мер поддержки бизнеса», — подчеркнул парламентарий.