Делегация Богородского округа почтила память жертв трагедии в Беслане

Делегация Богородского городского округа приехала в Беслан, чтобы почтить память жертв теракта 2004 года. Вместе со взрослыми мемориальные места посетили кадеты Центра образования № 21, для которых эта поездка стала живым уроком истории.

Теракт в Беслане в сентябре 2004 года унес жизни 334 человек, среди них были 186 детей. При освобождении заложников погиб уроженец Ногинска Денис Пудовкин — военнослужащий спецподразделения «Вымпел». Он стал одним из десяти сотрудников подразделения, погибших во время штурма школы.

Пудовкина посмертно наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сейчас его имя носит Центр образования «Богородский».

Кадеты посетили «Город ангелов»

Одной из главных точек поездки стал мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены погибшие в результате теракта. Делегация также побывала у «Древа скорби», установленного в память о жертвах трагедии.

Для школьников поездка стала возможностью увидеть места событий 2004 года и узнать о них не только по учебным материалам.

«Очень тяжело и больно на это смотреть. Дети пришли на праздник 1 сентября и попали в такую страшную ситуацию. Не описать словами эмоции, которые я чувствую, это очень страшно», — рассказала кадет Центра образования № 21 Анастасия.

Заместитель главы Богородского городского округа Владимир Шевелин отметил, что представители муниципалитета ежегодно приезжают в Беслан.

«Трагедия, которая здесь произошла, она не имеет никаких исторических аналогов. Это, наверное, самое жестокое, что только могло здесь случиться. Мы имеем хорошую, добрую традицию каждый год приезжать в это место. Здесь также погибли наши земляки, которые своими сердцами закрывали детей от пуль террористов», — сказал он.