Делегация Богородского округа почтила память жертв трагедии в Беслане
Делегация Богородского городского округа приехала в Беслан, чтобы почтить память жертв теракта 2004 года. Вместе со взрослыми мемориальные места посетили кадеты Центра образования № 21, для которых эта поездка стала живым уроком истории.
Теракт в Беслане в сентябре 2004 года унес жизни 334 человек, среди них были 186 детей. При освобождении заложников погиб уроженец Ногинска Денис Пудовкин — военнослужащий спецподразделения «Вымпел». Он стал одним из десяти сотрудников подразделения, погибших во время штурма школы.
Пудовкина посмертно наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сейчас его имя носит Центр образования «Богородский».
Кадеты посетили «Город ангелов»
Одной из главных точек поездки стал мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены погибшие в результате теракта. Делегация также побывала у «Древа скорби», установленного в память о жертвах трагедии.
Для школьников поездка стала возможностью увидеть места событий 2004 года и узнать о них не только по учебным материалам.
«Очень тяжело и больно на это смотреть. Дети пришли на праздник 1 сентября и попали в такую страшную ситуацию. Не описать словами эмоции, которые я чувствую, это очень страшно», — рассказала кадет Центра образования № 21 Анастасия.
Заместитель главы Богородского городского округа Владимир Шевелин отметил, что представители муниципалитета ежегодно приезжают в Беслан.
«Трагедия, которая здесь произошла, она не имеет никаких исторических аналогов. Это, наверное, самое жестокое, что только могло здесь случиться. Мы имеем хорошую, добрую традицию каждый год приезжать в это место. Здесь также погибли наши земляки, которые своими сердцами закрывали детей от пуль террористов», — сказал он.
В школе № 1 сохраняют свидетельства трагедии
После мемориального комплекса участники делегации посетили школу № 1. Сегодня здание стало мемориальным пространством, где сохраняются фотографии погибших, следы событий сентября 2004 года и экспозиции, рассказывающие о трех днях захвата заложников.
Участники поездки смогли пройти по школе и увидеть места, где находились заложники. После этого делегация присоединилась к другим памятным мероприятиям.
Для кадетов посещение Беслана стало отдельным уроком истории. Они увидели места, о которых прежде могли знать только по рассказам, фотографиям и архивным материалам, и узнали о судьбах людей, оказавшихся в школе в сентябре 2004 года.
Поездка была приурочена к годовщине трагедии и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября.