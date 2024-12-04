Ко Дню Героев Отечества. Память о Денисе Пудовкине живет в Ногинске

9 декабря страна отметит День Героев Отечества. В канун этой даты мы расскажем о людях, на которых стоит равняться. Один из них — боец группы специального назначения «Вымпел» ФСБ России Денис Пудовкин.

О теракте в школе № 1 в Беслане, который унес жизни 334 человек, в том числе 186 первоклассников, знает каждый. Погибших и пострадавших могло быть больше, если бы не героизм сотрудников спецподразделений.

Денис Пудовкин — один из тех военнослужащих, кто ценой своей жизни вызволял заложников школы и под обстрелами террористов выносил из здания раненых. Получил осколочное ранение, но продолжил спасать детей. Во время штурма школы он погиб от выстрела террориста.

«Денис Пудовкин действительно был герой. Он никогда никому не отказывал, всегда шел навстречу, был доброжелательным, честным человеком, настоящим офицером», — рассказал участник событий в Беслане, сослуживец Дениса Пудовкина Александр Анашкин.

В Ногинске память о Денисе Пудовкине живет. В его родной школе — Центре образования № 2 имени Короленко — установлена парта героя. На уроках за ней сидят лучшие ученики — отличники, победители школьных и региональных олимпиад, волонтеры.

Так как герой занимался в Ногинске борьбой, здесь ежегодно проводят фестивали боевых искусств. Один из организаторов — Владимир Федорцов, тренер Дениса Пудовкина. Помнит его с 13-летнего возраста, когда парень только пришел заниматься рукопашным боем. Денис ничем не выделялся, но сильный характер проявил сразу.