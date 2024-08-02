Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Фермы из 50 регионов России приняли участие в «Сырном фестивале» в Истре

Одно из самых ожидаемых мероприятий в Подмосковье «Сырный фестиваль» стартовало 2 августа. Гости и жители региона могут насладиться фермерскими продуктами, привезенными с разных уголков России. Подробностями поделился первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко в интервью Ксении Жеребцовой на 360.ru .

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. За время его существования он приобрел федеральное и даже международное значение. Его посещают гости из стран ближнего зарубежья и фермы из более чем 50 регионов России.

«У нас порядка 50 регионов участвует и около 200 фермеров принимают участие. Около 96-97 — это представители Подмосковья, а все остальные — из других регионов нашей страны. То есть мероприятие это уже — федерального масштаба», — рассказал заместитель министра.

Алексей Шимко отметил, что фермеры, принявшие участие в фестивале, получили возможность обменять опытом с коллегами из других регионов, а жители и гости Подмосковья смогут попробовать натуральную продукцию.

«Отдельный шатер — различные направления производств, связанных с тканями до высокохудожественный произведений, таких как шкатулки», — отметил Шимко.

Он подчеркнул, что посетить «Сырный фестиваль» будет интересно и семьям с детьми. Для самых маленьких гостей подготовлены самые разные активности, рассказывающие о промыслах Подмосковья. При этом для взрослых предусмотрены винные дегустации и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля можно продегустировать самую разную продукцию, начиная от мясных деликатесов и заканчивая овощами, выращенными фермерами без добавления канцерогенов.

При этом добраться до места проведения мероприятия можно от станции «Истра», откуда ходят шатлы. С более подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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