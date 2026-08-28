«Чтобы зимой система работала стабильно». Воробьев проверил ремонт водовода в Королеве

До конца 2026 года в городском округе Королев планируют завершить капитальный ремонт сети водоводов, обновить 12 километров теплосетей и модернизировать семь котельных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с депутатом Московской областной думы и олимпийским чемпионом Александром Легковым проверил ход работ на одном из участков. Об этом сообщило управление пресс-службы главы и правительства региона.

Коммуникации прокладывают на улицах Богомолова, Пионерской и Толстого. Участки этой же разветвленной сети проходят по улицам Лермонтова, Жуковского и Кирова. Водовод построили в 1969 году, его износ за время эксплуатации достиг 80%.

На участке протяженностью почти 4,9 километра подрядчик уже проложил 2,8 километра труб. Строительную готовность объекта оценили в 56%. Новые трубы тянут с помощью горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не приходится вскрывать асфальт. После монтажа запорной арматуры специалисты соединят участки и переведут дома на новую ветку.

«Мы сегодня приехали, чтобы проверить ход капитального ремонта одного из участков разветвленной сети водоводов в городском округе Королев. Меняем здесь изношенные трубы, питающие ТЭЦ, а также 262 многоквартирных дома, в которых живут более 68 тысяч жителей, и 37 социальных объектов. <… > Работа продлится до конца декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система полностью функционировала. Кроме того, в этом году отремонтируем в Королеве 12 километров теплосетей. Плюс реконструируем четыре котельные в ТСН „Самаровка“, микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, на улице Сакко и Ванцетти, еще три — силами инвесторов», — подчеркнул губернатор.