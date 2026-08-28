«Чтобы зимой система работала стабильно». Воробьев проверил ремонт водовода в Королеве
Воробьев проверил ремонт водовода в Королеве перед зимним сезоном
До конца 2026 года в городском округе Королев планируют завершить капитальный ремонт сети водоводов, обновить 12 километров теплосетей и модернизировать семь котельных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с депутатом Московской областной думы и олимпийским чемпионом Александром Легковым проверил ход работ на одном из участков. Об этом сообщило управление пресс-службы главы и правительства региона.
Коммуникации прокладывают на улицах Богомолова, Пионерской и Толстого. Участки этой же разветвленной сети проходят по улицам Лермонтова, Жуковского и Кирова. Водовод построили в 1969 году, его износ за время эксплуатации достиг 80%.
На участке протяженностью почти 4,9 километра подрядчик уже проложил 2,8 километра труб. Строительную готовность объекта оценили в 56%. Новые трубы тянут с помощью горизонтально направленного бурения. Благодаря этому не приходится вскрывать асфальт. После монтажа запорной арматуры специалисты соединят участки и переведут дома на новую ветку.
«Мы сегодня приехали, чтобы проверить ход капитального ремонта одного из участков разветвленной сети водоводов в городском округе Королев. Меняем здесь изношенные трубы, питающие ТЭЦ, а также 262 многоквартирных дома, в которых живут более 68 тысяч жителей, и 37 социальных объектов. <… > Работа продлится до конца декабря, чтобы к пиковым зимним нагрузкам система полностью функционировала. Кроме того, в этом году отремонтируем в Королеве 12 километров теплосетей. Плюс реконструируем четыре котельные в ТСН „Самаровка“, микрорайонах Юбилейный, Текстильщик, на улице Сакко и Ванцетти, еще три — силами инвесторов», — подчеркнул губернатор.
Ремонт теплосетей начали на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» — от улицы Исаева до ЦТП № 7, от ЦТП-22 в микрорайоне Первомайский на улице Советской, на улице Фрунзе, возле спорткомплекса «Вымпел» и Центрального городского парка, а также между котельной «Текстильщик» и ЦТП-21. Обновление затронет более 96 тысяч жителей.
Четыре котельные, в которых проходит капитальный ремонт, обслуживают более 132 тысяч жителей и 110 социально значимых объектов. Еще три — «Альфа Лаваль», «Дзержинского, 11б» и «Новые Подлипки» — обновят при финансовой поддержке инвесторов. После этого более 50 тысяч человек получат стабильную подачу тепла в свои дома.
Все объекты теплоснабжения округа уже подключили к диспетчерской системе. На котельных и 39 из 46 центральных тепловых пунктов установили датчики. Они передают параметры работы в систему «ЖКХ-Контур», благодаря чему специалисты быстрее реагируют на отклонения.
«ЖКХ — это то направление, которое требует постоянного внимания, будь то вода, тепло или газ. Сегодня мы проверяем ход работ по перекладке сети водоводов — это порядка пяти километров. Это очень важная и нужная работа. К концу года ее планируют завершить, чтобы жители получали стабильное водоснабжение», — сказал Александр Легков.
Всего в этом году в Подмосковье планируют построить и капитально отремонтировать более 300 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Кроме того, обновят около 250 километров теплосетей. Работы проведут по государственной программе, в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго» и за счет инвесторов.