Чистота и порядок под ИИ-надзором. Как работают умные камеры в парках Подмосковья?

Умные камеры применяют в Подмосковье для контроля чистоты и порядка, очередей на автобусных остановках и подсчета посетителей спортивных комплексов. Искусственный интеллект помогает быстро выявлять нарушения и отслеживать статистику. До 2027 года устройства установят во всех парках региона. О том, как камеры помогают делать Подмосковье чище и безопаснее, — в нашем материале.

Всего в Подмосковье установлено 92 тысячи камер системы «Безопасный регион», которые оснащены искусственным интеллектом. Они распознают 15 видов нарушений, в том числе мусор, парковку в неположенных местах, ямы на дорогах и многое другое. ИИ сравнивает полученное изображение с эталоном и при выявлении недочетов ставит подрядчикам задачу на устранение. Только за последний год это помогло устранить 438 тысяч нарушений чистоты и порядка.

Кроме того, камеры следят за пожарной обстановкой в лесу. Установленное на вышках оборудование может вращаться на 360 градусов. После обнаружения задымления сообщение о нем оперативно направляют в лесопожарные службы. Еще один проект с умными камерами запустили в физкультурно-оздоровительных центрах. Там устройства подсчитывают количество посетителей, что помогает проанализировать загрузку объектов. На основе этих данных принимают решение о том, где нужно открыть новые спорткомплексы. Похожий проект начали внедрять в парках Подмосковья, но пока в пилотном формате.

По данным регионального Министерства благоустройства, камеры уже работают в парках в Балашихе, Истре, Клину, Ленинском и Одинцовском округах, Подольске, Серпухове, Фрязине, Щелкове и Электростали. Технология помогает отслеживать выполнение работ по содержанию территорий, в том числе соблюдение чистоты. Также камеры выявляют поломки, мусор и сухостойные деревья. Система способна распознавать нарушения со стороны гостей: распитие алкогольных напитков, драки и оставленные без присмотра вещи. Ожидается, что до 2027 года умные камеры заработают во всех парках Подмосковья. Это позволит сделать отдых жителей еще более комфортным.