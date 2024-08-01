Чистое молоко и натуральные сыры. Сергей Ляшенко из Пушкино раскрыл секрет успешного развития фермы

Сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности. Об успешных практиках аграриев и возможностях для бизнеса в Московской области рассказал глава КФХ «Ляшенко С. Н.» городского округа Пушкино Сергей Ляшенко в интервью Яне Фомичевой на 360.ru .

Специалист занимается молочным и мясным животноводством. На его ферме насчитывается несколько сотен голов скота, среди которых козы, овцы и коровы. Предприниматель получил от правительства Московской области субсидии на приобретение животных и лизинг техники, а также выиграл грант на развитие семейной фермы.

Сергей Ляшенко отметил, что в Подмосковье фермерам предоставляются места на ярмарках и есть возможность разместить торговую точку. При этом сделать это можно онлайн.

«Эти места предоставляются безвозмездно и без торгов, предприниматель лишь платит аренду», — отметил Ляшенко.

Специалист также объяснил разницу в фермерской продукции и товарах, которые можно найти на полках магазинов.

«У нас на производстве используется стопроцентно чистое молоко. Мы делаем сыры из трех видов молока — козьего, овечьего и коровьего. У нас нету купажирования молока, у нас нет добавки ферментов, заменяющих, допустим, по вкусовым характеристикам овечье молоко», — объяснил он.

При создании фермы особое внимание было уделено выбору племенных животных, которых привезли из разных частей мира. Специалисты подбирали качество и вкусовые характеристики молока, чтобы понять, какой сыр получится.

При этом с 1 сентября стартует специальная маркировка, которая должна будет присутствовать на всех продуктах от фермерских хозяйств. Это даст покупателю возможность отследить, каким предприятием сделан продукт, его состав, дату выпуска.

«Покупатель видит, какого числа он был выпущен с предприятия, срок годности. Это контроль за теневым оборотом продукции и просроченными продуктами. Как потребитель мы покупаем честный продукт», — добавил Сергей Ляшенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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