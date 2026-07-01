Чемпион мира Александр Зарубин помог собрать тонны помощи в зону спецоперации

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин вместе с волонтерами и Ассоциацией ветеранов СВО в Клину помог собрать больше четырех тонн гумпомощи бойцам в зону спецоперации. К сборам присоединились жители Подмосковья всех возрастов, в том числе ветераны спецоперации, члены их семей, клинские кадеты и пенсионеры.

Для бойцов собрали необходимую экипировку, для жителей прифронтовых городов — продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, сладости, все необходимое для школы. Гуманитарные конвои направляются на Сватовское, Купянское направления, а также в приграничные регионы.

Александр Зарубин постоянно работает с волонтерами — организует сборы. В составе гуманитарных миссий сопровождает гумконвои в зону СВО и посещает детские дома и дома малютки. Он уже побывал в Донецкой и Луганской народных республиках, Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях. Встречи и прогулки с известным спортсменом — настоящее событие для детей. Если позволяют условия, Александр проводит для ребят тренировки.

По словам руководителя Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дениса Филиппова спортсмен постоянно поддерживает связь с бойцами, чтобы понимать их нужды: «Если возникает какой-то вопрос — сразу откликается. Это дорогого стоит в наше непростое время. И выкладывается максимально: помогает собирать нужное строго по спискам — форму, стройматериалы, прицелы ночного видения, квадрокоптеры и многое другое. Он из тех, кто отзывается в любое время дня и ночи, сразу приходит на помощь».

Понимая, насколько важно для молодых спортсменов общение с опытным наставником, Зарубин регулярно встречается со спортсменами, проводит открытые тренировки.