Чемпион мира Александр Зарубин помог собрать тонны помощи в зону спецоперации
Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин вместе с волонтерами и Ассоциацией ветеранов СВО в Клину помог собрать больше четырех тонн гумпомощи бойцам в зону спецоперации. К сборам присоединились жители Подмосковья всех возрастов, в том числе ветераны спецоперации, члены их семей, клинские кадеты и пенсионеры.
Для бойцов собрали необходимую экипировку, для жителей прифронтовых городов — продукты питания, средства гигиены, детские игрушки, сладости, все необходимое для школы. Гуманитарные конвои направляются на Сватовское, Купянское направления, а также в приграничные регионы.
Александр Зарубин постоянно работает с волонтерами — организует сборы. В составе гуманитарных миссий сопровождает гумконвои в зону СВО и посещает детские дома и дома малютки. Он уже побывал в Донецкой и Луганской народных республиках, Курской, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях. Встречи и прогулки с известным спортсменом — настоящее событие для детей. Если позволяют условия, Александр проводит для ребят тренировки.
По словам руководителя Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дениса Филиппова спортсмен постоянно поддерживает связь с бойцами, чтобы понимать их нужды: «Если возникает какой-то вопрос — сразу откликается. Это дорогого стоит в наше непростое время. И выкладывается максимально: помогает собирать нужное строго по спискам — форму, стройматериалы, прицелы ночного видения, квадрокоптеры и многое другое. Он из тех, кто отзывается в любое время дня и ночи, сразу приходит на помощь».
Понимая, насколько важно для молодых спортсменов общение с опытным наставником, Зарубин регулярно встречается со спортсменами, проводит открытые тренировки.
Руководитель клинского клуба «Атлант», тренер Станислав Поляков рассказал, что Александр Зарубин постоянно поддерживает клуб.
«Мы сдружились — на фоне спорта у нас много общего. Саша помог нам с недостающим инвентарем: макивары для отработки ударов, мечи для занятий. Всегда интересуется выступлениями ребят, делится своим мнением по тренировкам. Для наших пацанов это очень важно», — говорит тренер.
В конце мая Александр Зарубин стал победителем предварительного голосования «Единой России» — он планирует баллотироваться в Московскую областную Думу. Уроженец небольшого Краснознаменска лучше многих понимает, что у ребят даже в самых маленьких поселках должны быть возможности для развития.
«К званию чемпиона я начал свой путь в подвале одной из наших городских школ с не самыми приятными условиями, но тем не менее из этого зала вышло очень много чемпионов России, мастеров спорта, армейского рукопашного боя», — вспоминает он и добавляет, что спорт научил главному: терпению, стойкости, уважению и умению идти к цели.
Он уже встречается с жителями — собирает наказы в новую народную программу «Единой России». Документ станет основой для работы партии на ближайшие пять лет.
«Как спортсмен я вижу, что нам все еще не хватает спортивных площадок. И есть запрос на реконструкцию и дооснащение уже существующих объектов. И, конечно, много обращений связано с благоустройством территорий, состоянием дорог и развитием здравоохранения», — поделился Зарубин.
В сентябре в Подмосковье пройдут выборы в Государственную думу и Московскую областную Думу. На конференции Московского областного отделения Единой России 2 июля будет утвержден список кандидатов, которые представят партию на осенних выборах в региональный парламент. Претенденты были выбраны жителями в ходе предварительного голосования в мае. Ожидается, что состав Мособлдумы по итогам сентябрьских выборов обновится примерно на треть. Возглавит список партии на выборах губернатор региона Андрей Воробьев.