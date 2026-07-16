Быстрый сбор данных и помощь в принятии решений. Воробьев — об успешных практиках внедрения ИИ-технологий в Подмосковье
Андрей Воробьев: 63% строящихся домов Подмосковья оснастили умными камерами
В Подмосковье продолжается активное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы государственного управления и экономики. О развитии цифровых решений и их практическом применении рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Вопросы цифровизации обсудили на заседании межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта, которое прошло с участием заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и представителей регионов.
По словам Андрея Воробьева, глава государства Владимир Путин ранее поставил задачу разработать понятную систему оценки эффективности применения искусственного интеллекта в субъектах страны.
Соответствующие показатели уже подготовили для 19 ключевых отраслей, включая государственное управление, финансовую сферу, сельское хозяйство, туризм и другие направления. В этой работе принимают участие более 350 федеральных и региональных ведомств, а также организаций.
Основной акцент делают не на количестве внедренных технологий, а на их практической отдаче: снижении расходов, экономии ресурсов и повышении эффективности работы.
У Подмосковья уже есть успешные практики. Например, ИИ анализирует видео с камер на стройках и автоматически выявляет риски срыва сроков. Сегодня такими камерами оснащены уже 63% строящихся домов региона. Предлагаем закрепить в законодательстве обязательную установку камер на стройках и единые требования к ним.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
По итогам совместной работы с регионами определили 14 решений на основе искусственного интеллекта, которые уже подтвердили свою эффективность и могут быть рекомендованы для внедрения по всей стране. Речь идет о голосовых ассистентах, системах автоматической обработки документов, технологии анализа медицинских изображений и прочих сервисах.
«Важно, чтобы ИИ не просто собирал данные, а помогал быстрее принимать решения и доводить их до результата. Именно такой подход приносит реальную пользу людям», — заключил губернатор Подмосковья.