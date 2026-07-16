В Подмосковье продолжается активное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы государственного управления и экономики. О развитии цифровых решений и их практическом применении рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Вопросы цифровизации обсудили на заседании межведомственной комиссии по развитию искусственного интеллекта, которое прошло с участием заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина и представителей регионов.

По словам Андрея Воробьева, глава государства Владимир Путин ранее поставил задачу разработать понятную систему оценки эффективности применения искусственного интеллекта в субъектах страны.

Соответствующие показатели уже подготовили для 19 ключевых отраслей, включая государственное управление, финансовую сферу, сельское хозяйство, туризм и другие направления. В этой работе принимают участие более 350 федеральных и региональных ведомств, а также организаций.

Основной акцент делают не на количестве внедренных технологий, а на их практической отдаче: снижении расходов, экономии ресурсов и повышении эффективности работы.