Более тысячи заявлений на регистрацию брака подали в Подмосковье в День семьи

В Щелкове ярко и тепло отметили День семьи, любви и верности. Праздник прошел в красивой исторической усадьбе Гребнево и объединил трогательные моменты, посвященные семейным ценностям.

«Мы в Московской области его всегда отмечаем, потому что наши жители, наши гости очень любят этот праздник. У нас на этот день подано более тысячи заявлений на регистрацию брака. В каждом городском округе проходит не только регистрация, но и чествование юбиляров семейной жизни», — отметила заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова.

Кристина и Николай — молодая пара, решившая создать семью именно в этот особенный праздник. Они познакомились несколько лет назад на работе, а в прошлом году, во время поездки в Санкт-Петербург, Николай сделал Кристине предложение. Молодожены признались, что выбрали эту дату не случайно — ее символичность и духовное значение поддержали их близкие. Кристина рассказала, что несмотря на то, что свадьба пришлась на пост, их бабушки и мамы были счастливы, ведь это день Петра и Февронии — покровителей семьи и брака.

Праздничная программа включала поздравления супружеских пар-юбиляров. Так, супруги Поймановы познакомились на вступительных экзаменах в медицинский вуз. Они признались, что понравились друг другу с первого взгляда, а уже через полтора года поженились. В этом году пара отметилиа45-летие совместной жизни и рассказала, что секрет семейного счастья — в уважении, поддержке и любви.

«Секрет очень простой — его нет. Важно уметь слушать друг друга, уметь слышать. Не стесняться первым пойти на компромисс, даже если считаешь, что ты прав. Любить друг друга и уважать», — прокомментировали Сергей и Ольга Поймановы.

Особым событием стало имянаречение новорожденного в многодетной семье — в русском народном стиле, с элементами старинных традиций. Завершением дня стал иммерсивный спектакль с мифологическими образами и красивым символическим моментом: супруги, прожившие вместе много лет, выпустили в небо белых голубей — как знак любви, верности и единства.