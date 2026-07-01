Более тысячи подмосковных студентов приступили к работе в сфере гостеприимства

Более тысячи участников студенческих отрядов Московской области этим летом начали работать на предприятиях сферы гостеприимства. Студенты трудоустроились в гостиницы, санатории, оздоровительные комплексы, рестораны и детские лагеря региона.

«Ребята освоили основы сервировки, стандарты обслуживания, профессиональной работы с гостями, изучили специфику гостиничного бизнеса и отработали практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Перед началом работы они прошли обучение в Школе сервиса и получили свидетельства государственного образца.

В этом сезоне студенты работают более чем на 10 крупных объектах. Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с Московским речным пароходством, где участники студотрядов обслуживают пассажиров круизных теплоходов, занимая должности официантов, помощников официантов и сотрудников ресторанной службы.

Кроме того, молодежь трудится в оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами президента России, а также в гостиницах, санаториях и детских оздоровительных лагерях Подмосковья.

Особенностью текущего сезона стало участие подростков старше 16 лет. Для них открыли вакансии помощников официантов, работников торгового зала и сотрудников гостиничного сервиса. Перед трудоустройством все несовершеннолетние прошли обучение и приступили к работе под руководством опытных наставников.