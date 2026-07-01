Более тысячи подмосковных студентов приступили к работе в сфере гостеприимства
Более тысячи участников студенческих отрядов Московской области этим летом начали работать на предприятиях сферы гостеприимства. Студенты трудоустроились в гостиницы, санатории, оздоровительные комплексы, рестораны и детские лагеря региона.
Перед началом работы они прошли обучение в Школе сервиса и получили свидетельства государственного образца.
«Ребята освоили основы сервировки, стандарты обслуживания, профессиональной работы с гостями, изучили специфику гостиничного бизнеса и отработали практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В этом сезоне студенты работают более чем на 10 крупных объектах. Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с Московским речным пароходством, где участники студотрядов обслуживают пассажиров круизных теплоходов, занимая должности официантов, помощников официантов и сотрудников ресторанной службы.
Кроме того, молодежь трудится в оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами президента России, а также в гостиницах, санаториях и детских оздоровительных лагерях Подмосковья.
Особенностью текущего сезона стало участие подростков старше 16 лет. Для них открыли вакансии помощников официантов, работников торгового зала и сотрудников гостиничного сервиса. Перед трудоустройством все несовершеннолетние прошли обучение и приступили к работе под руководством опытных наставников.
«Сервисное направление позволяет студентам увидеть индустрию гостеприимства изнутри. Сегодня ребята работают на крупных объектах, получают практические навыки, учатся взаимодействовать с гостями и работодателями. Многие участники после окончания обучения продолжают карьеру именно в этой сфере», — подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.
Проект реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Присоединиться к движению и трудоустроиться летом можно после заполнения анкеты в официальной группе студенческих отрядов Московской области в соцсети «ВКонтакте».