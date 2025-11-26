Более половины врачей в Подмосковье начали использовать ИИ в работе

Искусственный интеллект активно применяют в Подмосковье по разным направлениям. Одно из них — медицина, где ИИ помогает не только пациентам, но и врачам. Внедрение и развитие умных технологий обсудили на выездном заседании Мособлдумы в Химках.

Заседание по вопросам доступности первичного звена медпомощи прошло в поликлинике № 2 в Химках. По словам председателя комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, Подмосковье уделяет большое внимание повышению качества и доступности медицины. В приоритете — профилактика заболеваний и внедрение цифровых технологий.

Он напомнил, что уже сейчас искусственный интеллект помогает врачам анализировать рентгенологические снимки и результаты ЭКГ

«Для удобства жителей региона проводятся телемедицинские консультации. Благодаря системе электронной записи как для пациентов, так и для врачей значительно повысилось удобство и эффективность процесса назначения приемов, существенно снизилась нагрузка на регистратуру», — отметил Андрей Голубев.

О преимуществах ИИ рассказал директор Центра внедрения изменений и обеспечения деятельности Минздрава Подмосковья Егор Казин. Он поделился результатами опроса среди врачей, согласно которым 57% медиков уже активно пользуются нейросетями в работе.

Применение искусственного интеллекта для распознавания снимков значительно сокращает сроки описания результатов исследований, а также снижает количество врачебных ошибок.

Еще одна технология, которую применяют в Подмосковье — голосовой ввод. Алгоритмы преобразовывают речь врача в текст для более быстрого заполнения документов.

Для удобства пациентов в регионе работает чат-бот, который собирает жалобы и предложения, а также робот Светлана для записи на прием. Благодаря телемедицине можно удаленно продлить рецепт на лекарство.

Цифровой помощник Аида анализирует исследования и жалобы пациентов, чтобы врач мог быстрее поставить диагноз.

«Эффекты, которые мы получили за несколько лет проведенной работы, — это определение мелких патологий до 5% от общего числа незаметных глазу врача. При использовании ИИ в качестве второго мнения при оценке снижена нагрузка на врачей на 50%, достигнуто снижение врачебных ошибок в сложных случаях до 37% и, соответственно, сокращение времени на описание –до 3 минут», — добавил Егор Казин.