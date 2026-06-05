Подмосковье заняло второе место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ по итогам прошлого года. Региону удалось добиться больших высот благодаря ИИ-проектам, цифровизации и эффективной логистике. Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала в интервью 360.ru о том, какие практики области тиражировали за ее пределами и какие соглашения подписали на ПМЭФ .

Одну из самых популярных и эффективных практик Подмосковье — ЦУР «Бизнес» — оценили далеко за пределами региона. Это один из элементов регионального инвестиционного стандарта, который помогает наладить коммуникацию между предпринимателями и органами власти. За время работы центр принял 35 тысяч обращений.

Также в Подмосковье активно внедряют искусственный интеллект. Он упрощает работу государства и бизнеса, устраняя лишние трудозатраты и снижая процент ошибок. Так, ИИ помогает предпринимателям оформлять меры поддержки.

«Мы отдали эту работу искусственному интеллекту, обучили модель, и сейчас очень быстро, в течение нескольких минут, весь огромный пакет документов считывается и проверяется», — сказала Екатерина Зиновьева.

Еще одна практика — внедрение роботизированных систем на складах. В крупных логистических комплексах могут работать до нескольких тысяч людей. Чтобы снизить трудозатраты, там внедряют специальную умную технику. Это помогает сотрудникам не только выполнять более интересную работу, но и больше зарабатывать.

«Важно, что роботы, которые там поставлены, и вся система, IT, вся прошивка — это наш отечественный производитель, это наша компания „Комитас“. Мы приняли этот стандарт за некий эталон, утвердили его и будем рассчитывать, что все инвесторы дальше будут ему соответствовать», — сказала Зиновьева.

В этом году Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту — 20 миллионов долларов. Это и энергоресурсы, и механическое оборудование, и лазеры, и станки, и многое другое. И эта цифра продолжает расти.

В рамках форума регион подписал ряд соглашений по реализации новых инвестпроектов, часть которых связана с роботизированными системами. Так, договоры были заключены с компаниями «Калашников» и «Семаргл», которые построят свои заводы на территории Московской области.

Совместно с ВТБ будут развивать форматы готовых площадок для бизнеса light industrial. Кроме того, прошли переговоры с инвесторами из Германии и Турции.

«Дорогу осилит идущий. Те самые 180 крупных иностранных заводов, которые в Московской области были, не только остаются и работают, а к ним еще и присоединяются новые», — заключила Зиновьева.