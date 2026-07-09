Более 17,5 тысячи тонн шин отправили на переработку в Подмосковье за 1,5 года

Круглый стол Мособлдумы на тему переработки шин и формирования экономики замкнутого цикла прошел в Дмитрове. Участники рассмотрели результаты работы отрасли, оценили вклад предприятий и обозначили планы.

Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин подчеркнул, что регион стремится к экономике замкнутого цикла с акцентом на возобновление сырья и вовлечение материалов в повторный оборот.

«Еще недавно отработанные шины были буквально везде: в полях, лесах, реках, ручьях. В настоящее время налажен централизованный сбор данного вида отходов, организованы соответствующие производственные процессы. Жители уже привыкли к оборудованным площадкам и контейнерам, которые появились в городах и населенных пунктах», — сказал Владимир Шапкин.

Сырье в Подмосковье принимают на 54 площадках «Мегабак» и 60 специализированных точках. За 1,5 года в регионе переработали свыше 17,5 тысячи тонн шин.

Участники встречи посетили «Дмитровский завод РТИ» в селе Внуково. Коммерческий директор предприятия Иван Спирин пояснил, что выпускаемая продукция соответствует требованиям ГОСТ. Резиновую крошку применяют в обустройстве детских и спортивных площадок как травмобезопасное покрытие, а также задействуют в дорожном строительстве. Регенерат используют в качестве заменителя каучука при производстве шин и резинотехнических изделий.

Владимир Шапкин напомнил, что встреча стала частью серии профильных заседаний по обращению с отходами.

«Национальный проект „Экологическое благополучие“ предполагает к 2030 году сортировку 100% объема образуемых ТКО, захоронение — не более 50%, вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья», — отметил он.

В Подмосковье проводят акции по приему шин на площадках «Мегабак». Наиболее активных жителей поощряют сертификатами на приобретение новых покрышек и благодарственными письмами.

Сведения о сроках акций, адресах контейнеров и видах принимаемых отходов размещены на сайте.