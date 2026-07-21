21 июля 2026 15:33 Богатая история и помощь людям. Воробьев навестил воспитанников приюта при Покровском монастыре в селе Марково Воробьев навестил воспитанников Покровского женского монастыря в селе Марково Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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День обретения Казанской иконы Божией Матери — покровительницы Русской земли — отмечают 21 июля. С престольным праздником настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря в подмосковном селе Марково игумению Феофанию и воспитанников детского приюта поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Важный православный праздник Казанская икона Божией Матери имеет особое значение для православных верующих. Именно перед ней произносили молитвы ополченцы Минина и Пожарского, а также Михаил Кутузов в преддверии Бородинского сражения. Традиционно 21 июля в России проводят богослужения и крестные ходы. «Дорогая матушка, дорогие девчонки, мальчишки, я очень рад вас видеть. Покровский монастырь прекрасен, он имеет богатую историю и помогает очень многим людям со всех уголков России. И сегодня нам очень приятно быть здесь, в такой красоте, среди улыбок детей в День обретения Казанской иконы Божьей Матери — очень почитаемой у нас», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал детям любви, добра и исполнения желаний. А настоятельницу поблагодарил за вовлеченность и наставническую работу.

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«Вы очень длительное время не устаете творить добрые дела и делаете это от души. Огромное количество ребят, воспитанных вами, сегодня служат на благо нашей страны. Поэтому спасибо вам, вашим сестрам, нашему патриарху, который постоянно вас поддерживает», — подчеркнул глава региона. Детский приют Во время посещения подворья Андрей Воробьев побывал в храме Казанской иконы Божией Матери — памятнике архитектуры XVII века, который считается одним из ярких образцов русского узорочья. Также глава региона осмотрел новый корпус детского приюта, построенный рядом. Современное двухэтажное здание оборудовали всем необходимым для комфортного проживания воспитанников. Там обустроили просторные спальни, игровые комнаты, учебные классы и помещения для отдыха. С 2004 года по благословению патриарха на подворье воспитывают девочек-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а два года назад приют начал принимать и мальчиков. Также на территории открыли сестринский корпус для монахинь и хозяйственные здания.

По словам матушки Феофании, строительство нового корпуса позволило значительно увеличить число воспитанников. Если раньше приют мог одновременно принять лишь 25 детей, то теперь здесь проживают 70 девочек и 25 мальчиков.

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«Мы очень благодарны губернатору Андрею Воробьеву за то, что он нам помогает. Сегодня, в такой светлый праздник, наши ребята подготовили концерт: пели, танцевали, говорили пожелания. Они у нас все очень открытые, добрые и талантливые», — отметила матушка Феофания. Обучение, послушание и занятия творчеством Помимо общего образования, дети активно занимаются творчеством, помогают ухаживать за теплицами, где выращивают овощи, обучаются в православной гимназии в Троице-Лыкове и посещают музыкальную школу. Значительное внимание уделяют духовному воспитанию: каждый день начинается с молитвы и совместного чтения Евангелия. Один из воспитанников приюта, 13-летний Костя Дремов, который живет там уже полтора года, рассказал, что день начинается с подъема, зарядки и утреннего молитвенного правила, после чего дети завтракают и приступают к послушаниям.

«После обеда тихий час только у девочек, а мы, мальчики, сразу идем наводить порядок на уличной территории приюта», — рассказал Костя Дремов.

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