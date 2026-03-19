Сегодня 09:51 Безопасность под контролем: как Подмосковье готовится к весеннему половодью

По предварительному прогнозу, из-за большого количества снега весеннее половодье на территории Московской области в этом году превысит норму. Регион активно готовится к паводкам, чтобы не допустить подтоплений. Какие решения будут принимать в Подмосковье, разбирался 360.ru.

Погода весной в Подмосковье Снежный покров в Московской области минувшей зимой достиг 80 сантиметров — это вдвое выше нормы. Водоемы сковал лед толщиной до 38 сантиметров, поэтому уровень воды будет выше привычного. Половодье в регионе ожидается после 21 марта — с приходом метеорологической весны. Паводки продлятся около двух недель, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первые районы столичного региона уже готовы освободиться от снега, написал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус. «Аномально высокий температурный фон, наблюдающийся в столичном регионе, способствует активному таянию снега. И если в столице снег, убывая по два-три сантиметра за сутки, только-только опустился ниже климатической нормы, то в некоторых районах Московской области высота снежного покрова уже завтра снизится до однозначных величин», — отметил он. В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксировали в Кашире, сейчас их высота составляет 45 сантиметров. В среднем по региону убыль снега за сутки составила от двух до шести сантиметров.

При этом из общей, пока еще снежной, картины региона выбиваются метеостанция Подмосковная и город Клин, там снега 11 и 10 сантиметров соответственно. Михаил Леус синоптик

Уже завтра первыми в регионе они переведут снежный покров к однозначным значениям, а в начале новой недели попрощаются со снегом.

Подготовка Подмосковья к половодью Накануне состоялось еженедельное совещание губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов, в рамках которого обсудили работу по профилактике подтоплений, готовность сил и средств к ликвидации последствий паводков. «После такой снежной морозной зимы нам нужно максимально сосредоточиться на недопущении подтоплений, всем, что связано с комфортом передвижения, жизни в Подмосковье, особенно в тех округах, которые требуют внимания», — подчеркнул глава региона.

Одна из главных задач — контроль за водохранилищами, которые аккумулируют основной объем талых вод и регулируют планомерный водосброс в течение всего паводка. Сейчас заполняемость хранилищ составляет в среднем 60%, доложил начальник ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов. «Гидротехнические сооружения функционируют штатно. Группировка сил и средств достаточная, есть резерв водооткачивающей техники: мотопомпы, насосные станции и так далее», — добавил он.

Интересно Резерв сил: плавсредств — 325, мотопомп — 139, насосных станций — 129.

«Мособлпожспас» проводит работы по ослаблению ледяного покрова на затороопасных участках в районе мостов.

Также запланированы работы в Талдоме и Луховицах. Это позволит ускорить водосток и снизить воздействие паводка. Отдельное внимание уделяем безопасности людей, особенно детей, на водных объектах. Алексей Павлов начальник ГУ МЧС по Московской области

МЧС совместно с МВД и администрацией проводит ежедневные профилактические рейды, ограждая места выхода на лед. Спасатели организовали учения по подготовке к паводку, где отрабатываются вопросы взаимодействия и слаживания.

В Подмосковье работает четырехуровневая система мониторинга паводковой обстановки, оперативные группы ежедневно патрулируют 152 маршрута, в первую очередь — населенные пункты и СНТ, где существует угроза подтоплений. Ведется космический и беспилотный мониторинг, уровень воды контролируют с помощью 45 гидропостов и 166 электронных вышек, установленных в 40 округах, которые наиболее подвержены подтоплениям.

Следующая наша задача — создание модуля цифрового двойника гидротехнических сооружений и его интеграция с электронными вешками. Это позволит нам контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске по аналогии с действиями федеральных коллег в отношении водохранилищ, где для безопасного прохождения паводка создается специальный буфер. Виталий Мосин министр экологии и природопользования Московской области

Комплекс мер приняли для предотвращения и ликвидации подтоплений во дворах. В 2025 году в Подмосковье обновили 30% парка спецтехники, предназначенной для этих целей, — илососы, комбинированные машины, мотопомпы, дренажные насосы и другие.

В рамках локальных мероприятий провели обустройство водоприемных колодцев, прокладку водоотводящих каналов и ремонт ливневой канализации. В перечень оперативных мер вошли очистка водоприемных решеток, откачка илососами, мотопомпами и дренажными насосами. «Что касается превентивных мер — это очистка водоприемных решеток от снега, загрязнений и, конечно, заблаговременный вывоз снега. Также коммунальные службы провели разуклонку асфальтового покрытия, за счет чего смогли добиться отведения талых вод», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. В работе с подтоплениями задействуют 408 МБУ, 449 ресурсоснабжающих организаций, 34 МОС АВС и 1147 управляющих компаний.

С помощью искусственного интеллекта разработали 1138 маршрутов мониторинга подтоплений дворовых территорий для инспекторов. По результатам обхода они заносят данные о дефектах в специальный чат-бот для контроля отработки. Точечная работа ведется по адресам, где зафиксировали системные подтопления. Там увеличивают количество водоприемных колодцев, меняют уклон асфальтового покрытия, ремонтируют ливневую канализацию и водоотводящие каналы. Проблемы полностью устранили по 85 адресам. На улице Шибанкова в Наро-Фоминске провели разуклонку асфальта, в Пушкино на улице 2-й Домбровской устроили ливневый колодец, на улице Малахина в Дмитрове установили водоотводный лоток.

Подготовку к половодью завершило и Мособлэнерго. «В полной готовности к паводку находятся 158 насосных станций, в том числе 54 мотопомпы, 349 оперативно-выездных бригад компании, 568 единиц специализированной техники, а также 141 передвижная дизельная электростанция общей мощностью 47 мегаватт», — сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. В зонах, подверженных подтоплению, проверяется техническое состояние электрооборудования — это необходимо для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов. В рамках подготовки к паводкам работники филиалов и производственных отделений Мособлэнерго проверили исправность технического состояния машин, насосов, спецтехники и механизмов.

Специалисты оценили готовность путей подъезда для оперативной ликвидации возможных аварийных повреждений электросетевых объектов и определили места дислокации резервных источников питания социально значимых объектов. Персонал Мособлэнерго проходит тренировки и инструктажи о порядке действий в зонах подтопления, в том числе с учетом использования спецтехники. Работники обучаются оказанию первой помощи пострадавшим на воде.

Принятые меры позволят обеспечить стабильные поставки электроэнергии в условиях весеннего половодья, отметил гендиректор компании Владимир Бойко. «Благодаря комплексу превентивных мер, которые были реализованы в полном объеме, энергосистема Подмосковья готова к прохождению периода весеннего половодья 2026 года. Мы понимаем всю серьезность прогнозов метеорологов, которые предупреждают об аномальном снеготаянии и рисках подтопления низменностей, дорог и объектов электросетевого хозяйства», — заявил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он назвал безопасность и стабильное электроснабжение жителей главным приоритетом.