Безопасность, комфорт и порядок. Воробьев обозначил главные темы совещания с правоохранителями

Оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока прошло в Московской области. В ходе мероприятия поднимались вопросы обеспечения правопорядка, комфорта и безопасности жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев .

Воробьев отметил, что Подмосковье — большой и постоянно развивающийся регион. Летом приезжает много туристов, что значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Не менее важными остаются вопросы обеспечения безопасности и поддержания чистоты.

«Сегодня предлагаю обсудить темы, связанные с миграционной политикой, обеспечением безопасности, а также с регулированием, которое предусмотрено в федеральном законодательстве в сфере розничной торговли», — указал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что август пролетит совсем быстро и начнется новый учебный год. К нему необходимо подготовиться, реализовав все необходимые мероприятия в срок.