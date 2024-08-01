Безопасность, комфорт и порядок. Воробьев обозначил главные темы совещания с правоохранителями
Воробьев обсудил вопросы миграционной политики и сферы торговли
Оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока прошло в Московской области. В ходе мероприятия поднимались вопросы обеспечения правопорядка, комфорта и безопасности жителей, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Воробьев отметил, что Подмосковье — большой и постоянно развивающийся регион. Летом приезжает много туристов, что значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. Не менее важными остаются вопросы обеспечения безопасности и поддержания чистоты.
«Сегодня предлагаю обсудить темы, связанные с миграционной политикой, обеспечением безопасности, а также с регулированием, которое предусмотрено в федеральном законодательстве в сфере розничной торговли», — указал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что август пролетит совсем быстро и начнется новый учебный год. К нему необходимо подготовиться, реализовав все необходимые мероприятия в срок.
Выработанные совместно с представителями правоохранительных органов предложения могут быть учтены при подготовке поправок в миграционное законодательство. Так, например, на территории Московской области действует требование, согласно которому при строительстве новых складов, куда привлекаются мигранты, должны возводиться общежития.
С 2024 года в Подмосковье прием заявлений по вопросам получения гражданства РФ осуществляется исключительно в многофункциональных миграционных центрах «Одинцово» и «Подольск». На недавнем совещании были подведены итоги работы в этом направлении за первое полугодие.
Также обсуждали проблему нелегальных торговых объектов, расположенных вдоль магистралей и на центральных улицах городов. Они создают заторы, не соответствуют требованиям безопасности и нарушают архитектурный облик. Необходимо либо привести их в порядок, либо демонтировать. Важным условием является сотрудничество собственников, которые должны стремиться к легальному и ответственному ведению бизнеса.
Для выявления нарушений в Подмосковье активно используют технологии искусственного интеллекта, а также регулярно проводят рейды. В настоящее время осталось около 880 торговых объектов, нуждающихся в приведении в соответствие с установленными нормами. Все мероприятия по их устранению планируется завершить до начала зимы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».