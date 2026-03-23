Бесплатно до участка. Как работает социальная газификация в Московской области В Подмосковье построили больше 4,5 тысячи километров новых газопроводов

В Московской области подвели первые масштабные итоги президентской программы социальной газификации, благодаря которой жизнь за городом становится комфортнее с каждым днем. Голубое топливо уже пришло в дома 250 тысяч жителей региона, которым не пришлось платить за подведение газопроводов до границ участков. Подробности — в материале 360.ru.

Газификация в цифрах Согласно условиям программы, Мособлгаз строит газопровод до границ участков жителей бесплатно — заявитель оплачивает только работы внутри участка. С момента старта бессрочного проекта специалисты построили больше 4,5 тысячи километров новых газопроводов, работы затронули свыше 3,2 тысячи населенных пунктов Подмосковья. В тройке лидеров по количеству подключенных жителей — округа Истра (29,5 тысячи), Раменское (12,7 тысячи) и Домодедово (12,1 тысячи). «Изначально в проект входили только населенные пункты, но программа была расширена и затронула также СНТ. В плане на ближайшие пять лет мы газифицируем около 600 садовых товариществ, расположенных в границах населенных пунктов», — рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Как провести газ по программе Процедуру подключения максимально упростили, но все же она требует соблюдения нескольких важных условий. Главное из них — дом должен быть официально зарегистрирован. Подача заявки. Жителю необходимо оставить заявку на официальном сайте Мособлгаза. Заключение комплексного договора. После того как газопровод подвели к участку, необходимо подключить сам дом. Наиболее удобный вариант — заключить договор с Мособлгазом. Он включает в себя полный цикл работ: проектирование трассы на участке, строительно-монтажные работы внутри участка, пусконаладочные работы, техническое обслуживание и непосредственно поставку газа.

Компенсации для льготных категорий Для льготных категорий граждан в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки, которые полностью покрывают стоимость работ внутри участка и компенсируют покупку газового оборудования на сумму до 80 тысяч рублей. Кто имеет право на льготные условия: Семьи — получатели пособия на ребенка до восьми лет;

Семьи пенсионеров со среднедушевым доходом не более 1,5 прожиточного минимума;

Одиноко проживающие пенсионеры с доходом не более 1,5 прожиточного минимума;

Труженики тыла;

Инвалиды ВОВ;

Участники ВОВ;

Вдовы участников ВОВ, не вступившие в повторный брак;

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто в период Второй мировой войны;

Лица, награжденные знаками «Житель осажденного Севастополя», «Житель блокадного Ленинграда»;

Ветераны боевых действий;

Один из членов семьи военнослужащих, погибших в СВО или КТО;

Один из членов семьи лиц, проходящих службу в Росгвардии, погибших в СВО или КТО;

Многодетные семьи;

Члены семьи участников и ветеранов ВОВ;

Граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, Украины, либо один из членов их семей.

Граждане, имеющие I группу инвалидности;

Граждане, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. Заявку на льготную газификацию можно подать исключительно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Региональный маткапитал как альтернатива Еще один эффективный инструмент для газификации дома — региональный материнский капитал. Его размер в Московской области сегодня составляет 100 тысяч рублей. Семьи могут направить эти средства на оплату работ по социальной газификации.

По информации областного Министерства энергетики, с 2022 года этой возможностью воспользовались уже 143 жителя. Средства маткапитала можно использовать целиком или разделить на части. «Обеспечить голубым топливом дома жителей с помощью регионального материнского капитала — это синергия социальной политики и инфраструктурного развития», — подчеркнул Сергей Воропанов. Подать заявку на получение услуги можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для этого необходима подтвержденная учетная запись ЕСИА. Если такой возможности нет, помощь окажут в любом МФЦ региона.