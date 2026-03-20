Газификация домов в Подмосковье: результаты программы
С момента старта президентской программы социальной газификации газ появился в домах 250 тысяч жителей Московской области. Проект позволяет жителям не оплачивать услуги по подведению газопроводов до границ участков.
Больше всего подключений зафиксировано в следующих муниципалитетах:
- Истра — 29,5 тысяч жителей;
- Раменское — 12,7 тысяч жителей;
- Домодедово — 12,1 тысяч жителей.
Работы по газификации продолжаются во всех городских округах. Программа является бессрочной.
Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Мы последовательно реализуем президентскую программу социальной газификации в Московской области: ускоряем прокладку сетей, упрощаем процедуры подключения, чтобы сделать газ доступным для тысяч семей».
С начала программы специалисты «Мособлгаза» построили более 4,5 тысяч километров новых газопроводов в более чем 3,2 тысячах населенных пунктов.
Чтобы провести газ в дом по программе социальной газификации, необходимо подать заявку на сайте. Важно, чтобы дом был зарегистрирован. После подведения газопровода к участку можно подключить дом к газу, заключив комплексный договор с «Мособлгазом».
В Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки для льготных категорий граждан, которые полностью покрывают стоимость работ по подведению газа внутри участка и компенсируют покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей. Заявку на льготную газификацию необходимо подавать через РПГУ.