Газификация домов в Подмосковье: результаты программы

С момента старта президентской программы социальной газификации газ появился в домах 250 тысяч жителей Московской области. Проект позволяет жителям не оплачивать услуги по подведению газопроводов до границ участков.

Больше всего подключений зафиксировано в следующих муниципалитетах:

Истра — 29,5 тысяч жителей;

Раменское — 12,7 тысяч жителей;

Домодедово — 12,1 тысяч жителей.

Работы по газификации продолжаются во всех городских округах. Программа является бессрочной.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Мы последовательно реализуем президентскую программу социальной газификации в Московской области: ускоряем прокладку сетей, упрощаем процедуры подключения, чтобы сделать газ доступным для тысяч семей».

С начала программы специалисты «Мособлгаза» построили более 4,5 тысяч километров новых газопроводов в более чем 3,2 тысячах населенных пунктов.

Чтобы провести газ в дом по программе социальной газификации, необходимо подать заявку на сайте. Важно, чтобы дом был зарегистрирован. После подведения газопровода к участку можно подключить дом к газу, заключив комплексный договор с «Мособлгазом».

В Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки для льготных категорий граждан, которые полностью покрывают стоимость работ по подведению газа внутри участка и компенсируют покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей. Заявку на льготную газификацию необходимо подавать через РПГУ.