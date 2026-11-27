Сегодня 17:00 Бермудский треугольник Подмосковья. Аномалии урочища Шушмор Исследователь аномалий Игорь Соколов: Шушмор — место энергетических всплесков Фото: Chatgpt & 360.ru Эксклюзив

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Подмосковье может похвастать собственным Бермудским треугольником. Это урочище Шушмор. Там пропадали люди и целые обозы, видели НЛО и огромных змей, некоторые даже утверждают, будто среди болот нашел свой последний приют хан Батый. Все о «танцующих» деревьях, березах с квадратными стволами, Змеином камне, исполняющем желания и других аномалиях в материале 360.ru.

Подмосковный Бермудский треугольник Примерно в 200 километрах от Москвы, на окраине Шатурского района расположено урочище Шушмор. Это лесной массив с нечеткими границами: болота, заросшие просеки, старые дороги, по которым давно никто не ездит. Название идет от тамошней реки, но куда чаще местность зовут не иначе, как Бермудский треугольник Подмосковья. Первые упоминания о Шушморе относятся к XII веку, но никаких аномалий ни тогда, ни столетия спустя в летописях и докладах не фиксировали. Странности начались в 1885 году во время ремонтных работ на Коломенском тракте — стали пропадать люди. Позднее исчезали уже не по одному, а по нескольку человек за раз. Говорили, будто однажды сгинуло четыре телеги с людьми, в другой раз пропали землемер с возницей, потом обоз с железом. Полиция ничего и никого найти не смогла. После революции исчезновения некоторое время продолжались, но ближе к концу Гражданской войны все утихло.

Сейчас в Подмосковном Бермудском треугольнике часто блуждают потерявшиеся туристы. Они, кстати, жалуются, что в аномальной зоне невесть с чего глохнут автомобили, техника и заряженные фонари отключаются. Навигаторы если и работают, то показывают невесть что, а компасы сходят с ума. И вся эта чертовщина происходит в довольно мистическом антураже: причудливо изогнутые деревья, квадратные в сечении стволы берез, каменные полусферы, гигантские папоротники, трехметровые черные гадюки, странные блуждающие огоньки, Змеиный камень и древние капища. Во всяком случае, так говорят посетители урочища. Правда, подтверждений большинству сенсаций из этих рассказов нет никаких. А ученые и вовсе отказывают Шушморе в какой-бы то ни было принадлежности к сверхъестественному.

Интересно Ходит басня, будто в болотах урочища Шушмор стоит каменный холм. Это захоронение самого внука Чингисхана Батыя и его воинов, сгинувших в лесах по пути на Владимир. На самом деле лесисто-болотистая местность не подходила для движения конной армии и путь монгольского завоевателя и компании шел другой дорогой. Умер же Батый в городе Сарае спустя почти 20 лет после разорения Владимира. А похоронили его в Монголии.

Аномалии — места силы Немало людей, которые уверены в том, что аномальные зоны существуют. Руководитель экспедиционного отдела ассоциации «Протоистория» Игорь Соколов и культуролог Анна Ажажа рассказали 360.ru, что необъяснимые явления часто случаются в местах, где проходит довольно глубокий и крупный геологический разлом. Культуролог сразу предупредила, что не изучала непосредственно урочище Шушмор. Но она рассказала, что Земля полна аномальных зон. Они — специально созданный каркас планеты, на пересечении граней которого возникают высокие электромагнитные частоты. Там и появляются странности.

Интересно Рядом с урочищем Шушмор находится круглое Смердячье озеро. Оно имеет форму почти правильного круга. Существует неподтвержденная гипотеза, что это кратер от метеорита, который упал на Землю примерно 10 тысяч лет назад. Некоторые исследователи аномалий уверены, что именно космический удар образовал геологический разлом.

По словам Соколова, при давлении больших масс пород, изобилующих трещинами, возникает пьезоэффект и энергия выходит на поверхность. В таких местах происходит энергетический разрыв матрицы мироздания, который может открывать некие порталы в другие реальности.

Эти порталы как раз и могут объяснять исчезновение людей, аномальные свечения, световые столбы. Происходят геомагнитные колебания, энергетические всплески. Древние, скорее всего, давным-давно уже знали о событиях, которые могут происходить в таком месте. Игорь Соколов

Эксперт добавил, что многие мегалитические сооружения — дольмены, пирамиды — строили там, где происходили всплески такой геомагнитной энергии. Но ученые едва ли станут исследовать урочище Шушмор: «энергетический потенциал таких мест не входит в сферу интересов тех, кто владеет углеводородами», сказал Соколов. Он заверил, что экспедициям удалось зафиксировать геомагнитные колебания. Также исследователи аномалий собрали рассказы людей, проживающих в районе Шушмора. Там часто наблюдают НЛО, однажды даже пропал участник охоты. Позже он не смог объяснить, что с ним произошло.

Фото: Chatgpt & 360.ru

Что говорят ученые Ходят упорные слухи, будто в 70-х годах прошлого века геофизики отправили экспедицию в урочище Шушмор и зафиксировали там пульсирующую геомагнитную аномалию, которая была ответственна за сбои компасов и электроники. Однако на самом деле ничего подобного не было и никаких отклонений магнитного поля там нет. Потерю сигнала у смартфонов и навигаторов объясняют просто плохой связью, как это часто бывает в удаленной местности и особенно в лесах. Компасы «сходят с ума» как правило у тех, кто не умеет ими пользоваться, — не склонные к фантазиям подготовленные туристы прекрасно там ориентируются. Древние капища так никто и не нашел, как, впрочем, и каменные полусферы, о которых так много рассказывали. Что касается пропавших людей, тот тут, скорее всего, дело в лихих разбойниках, которых хватало и до революции, и после нее. Наверняка среди пропавших были и те, кто сбились с дороги, заплутали и пропали в болотах. А вот «блуждающие огни» не выдумка, этот феномен давно знаком и изучен. За него отвечают светлячки и выделения болотного газа. Гигантизм некоторой флоры объясняется просто: на богатых перегноем и влагой торфяниках папоротник-орляк легко вырастает до полутора-двух метров, а старые осины набирают внушительный обхват.

Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

«Пьяный лес» Деревья с аномальными искривлениями также существуют в Шушморе, но мистики нет и тут. Зыбкий торфяник не дает корням крепко зацепиться за почву, вот ствол и наклоняется под своим весом или от ветра. Зимой мокрый снег пригибает молодые тонкие деревца к земле. Весной они поднимаются, но у корня навсегда остается изгиб. Кстати, даже упав или наклонившись, макушка упрямо тянется вверх к свету. Из-за этого ствол выгибается дугой или петлей. Бывает, он закручивается спиралью, чтоб не сломаться при урагане, а бугры и «ребра» — следы заросших трещин от мороза или вредителей. Такие деревья в народе называют «танцующим» или «пьяным» лесом. В России их можно встретить на Куршской косе на севере Калининградской области или в Рязанской области. А вот «квадратные» березы — сказки, разве что на паре деревьев часть ствола была покрыта упомянутыми выше «ребрами».

Фото: Игорь Зарембо / РИА «Новости»

Змеиный камень Змеиный камень — абсолютно реальный массивный темно-серый гранитный валун. Скорее всего, его принесло ледником тысячи лет назад. Свое название он получил из-за характерных прожилок и узоров на поверхности, напоминающих переплетающихся змей. Возможно, в дохристианскую эпоху каменюка служила алтарем, но доказательств этому нет. Зато известно, что местным крестьянам валун служил путевым ориентиром, так как стоял на перепутье лесных дорог и сельского кладбища. Сегодня к Змеиному камню водят туристов. Ловкие гиды утверждают, что он приносит удачу, особенно если на него положить монетки, а на соседние деревья повесить ленты и украшения. Также эти места посещают эзотерики и неоязычники. Последние даже установили вокруг валуна деревянных идолов.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Как попасть в «аномалию» Верить науке или исследователям необычного? Выбор каждый делает сам. Тем, кому интересно, могут съездить в подмосковный Бермудский треугольник. Туда можно добраться на собственном транспорте (желательно на внедорожнике) или на электричках, затем на автобусе, а потом пешком. Все геолокации есть в открытом доступе. Также в «аномальную зону» можно отправиться в составе экскурсионной группы. Желающим предлагают туры на несколько дней с ночевкой. Обещают красивые болота, «поляны с разными камнями, неведомо кем оставленными» и прочие прелести. Существуют и однодневные туры выходного дня. Туристам стоит обратить внимание на перечень вещей, которые необходимы для похода, и уточнить все детали маршрута у организаторов. И еще один нюанс: придется дождаться поздней весны или лета — обычно такие путешествия проводят в теплое время года.