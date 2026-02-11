Андрей Воробьев: завод гофрокартона и упаковки «Л-Пак» запустили в Кашире

Завод гофрированного картона и упаковки «Л-Пак» запустили в Кашире. Автоматизированное производство планирует выпускать до миллиарда квадратных метров продукции ежегодно. Предприятие создаст около тысячи рабочих мест для жителей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Завод открыли по соглашению, подписанному на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. В проект инвестировали 7,7 миллиарда рублей. Его реализуют в несколько этапов, первый из которых уже завершили. Сейчас завод будет выпускать 240 миллионов квадратных метров продукции. Там создали порядка 270 рабочих мест, а всего планируется около тысячи. Губернатор поздравил команду предприятия с открытием и проверил другие важные проекты на территории особой экономической зоны «Кашира». «Приятно, что в Московской области сейчас реализуется ряд проектов, связанных с производством упаковки. Поэтому я хочу пожелать успехов тем, кто работает и наладчиком, и оператором, и инженером, и дизайнером, и технологом. Всем, кто причастен к этому предприятию. Уверен, что ваша дружная команда будет пополняться новыми талантливыми людьми», — сказал Андрей Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Компания «Л-Пак» получила поддержку Подмосковья в выборе площадки в ОЭЗ «Кашира». Предприятие также воспользовалось налоговыми льготами и подаст заявку на компенсацию за строительство инженерной инфраструктуры. Продукцию, которую будут выпускать на новом заводе, используют в пищевой промышленности, фармацевтике, при изготовлении косметики, мебели и бытовой техники. Поставки охватят всю Россию и страны СНГ. К 2028 году компания планирует выпускать один миллиард квадратных метров продукции в год.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Наша задумка была построить комбинат, подобный тому, который есть у нас в Липецке. Дело в том, что рынок нашей продукции — это в основном Московская область. Потребителями являются различные производства, распределительные центры, сетевые ретейлеры, магазины», — рассказал директор «Л-Пак Кашира» Владимир Дергунов. Завод оснастили современной техникой, в том числе автоматизированными станками для выпуска лотков под овощи. Компания придерживается принципов бережливого производства и активно использует вторсырье, в том числе макулатуру. Подмосковье сохраняет лидерство по выпуску бумаги, картона и упаковки. Их выпускают на предприятиях в Кашире, Коломне, Павловском Посаде, Балашихе, Лобне и Чехове. Другие проекты в ОЭЗ «Кашира» Особую экономическую зону «Кашира» создали в 2019 году. Сейчас она насчитывает девять резидентов. Там работают компании «Агрокультура Групп», «НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира» и другие. По соглашению на ПМЭФ «Архбум» наладит в ОЭЗ выпуск макулатурных тарных картонов, аналогов которым нет в России. Предприятие запустят в 2028 году.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году откроется производство инновационного строительного материала из легкого бетона, а также завод биоразлагаемой посуды и упаковки. «Наш опыт говорит о том, что на рубль инвестиций, вложенных в инфраструктуру, мы привлекаем порядка 10 рублей от частных предпринимателей. Видим, что эта модель успешно работает. Поэтому мы не останавливаемся и уже сейчас проектируем новые сети, новые коммуникации, для того чтобы обеспечить будущих резидентов необходимой инфраструктурой», — поделился генеральный директор ОЭЗ «Кашира» Дмитрий Зубов. Всего в Подмосковье шесть особых экономических зон. В них работают более 200 резидентов.