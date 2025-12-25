Сегодня 10:44 «Дорожим и ценим». Андрей Воробьев вручил первые паспорта выдающимся школьникам Подмосковья Андрей Воробьев вручил первые паспорта 30 школьникам Подмосковья 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Доме правительства Подмосковья. Документы из рук губернатора Андрея Воробьева получили ребята, которые проявили себя в творчестве и спорте, а также дети участников СВО. Всего — 30 человек из 14 округов региона.

«Здесь присутствуют девчонки и ребята, которые играют заметную роль в жизни Подмосковья — показывают хорошие результаты в учебе, на спартакиадах, школьных олимпиадах или просто делают очень важные, добрые и всегда бескорыстные дела. Хочу сказать, что мы очень ценим и дорожим теми, кто живет в таком неравнодушии, кто не устает проявляться в самом разном возрасте», — сказал Воробьев. Губернатор вручил первый паспорт Елисею Шалапскому из Орехово-Зуева. Юноша активно занимается волонтерством и увлекается пилотированием дронов. Школьник уже стал победителем соревнований «Юные пилоты Подмосковья» и призером национальной технологической олимпиады.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Первый документ вручили восьмикласснице из Лобни Дарье Астафьевой, которая показывает высокие результаты в учебе и участвует в олимпиадах. Девушка стала лауреатом федеральных и международных конкурсов по танцам. «Вручение паспорта для меня — значимое событие, которое я очень долго ждала. Он дает ощущение взросления, а также множество возможностей. Например, теперь я смогу пользоваться Пушкинской картой, давно хотела ее получить. Кроме того, большой плюс, что можно подрабатывать, набираться опыта», — рассказала Даша.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Дарья Березина их Сергиева Посада — призер гимназического этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, биологии и химии. Ее отец сейчас находится на передовой. Сама Даша рассказала, что мечтает стать военным медиком. «После окончания обучения хочу стать военным медиком. Так сказать, мечтаю пойти по стопам родителей. Кроме того, сейчас это довольно престижная профессия. Мой папа меня в этом поддерживает. Я им очень горжусь, он для меня настоящий герой», — поделилась она. Первый паспорт вручили Алисе Федорянич из Рузы. Ее отец погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В торжественной церемонии также участвовала Ксения Куртова из Пушкино, Дмитрий Аждер из Звездного Городка и Полина Динеева из Электростали. Некоторые школьники рассказали, что после девятого класса собираются поступать в колледжи. Губернатор напомнил, что в последние годы такое решение принимают все больше подростков. «После окончания колледжа у тебя может возникнуть запрос на получение высшего образования. И, конечно, наша задача, чтобы тот, кто закончил колледж, имел возможность дальше себя развивать, совершенствовать уже в университете», — сказал Воробьев. Он поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал подросткам исполнения всех заветных желаний.