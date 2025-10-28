Сегодня 15:46 Андрей Воробьев вручил награды лучшим судебным приставам Подмосковья 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

В России 1 ноября отметят День судебных приставов. В доме культуры «Подмосковье» в Красногорске, прошло торжественное мероприятие в честь 160-летия основания службы в стране. Губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов с грядущим праздником и вручил награды лучшим сотрудникам.

Глава региона обратился к главному судебному приставу Московской области Андрею Тагаеву, ветеранам и личному составу службы, отметив, что они выполняют сложную, но очень нужную и важную работу. «Нам с вами посчастливилось работать в большой системе. Московская область растет, мы видим, как много всего происходит в нашем регионе. И каждый из нас должен делать все, чтобы человек чувствовал, что в Подмосковье, в нашей любимой стране, жить комфортно. И ваша лепта здесь очень заметна», — подчеркнул Андрей Воробьев. По его словам, результат своей работы должен видеть каждый сотрудник, как в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так и в части взыскания алиментов, что является особенно чувствительной темой.

Задача властей в этой области заключается в грамотной организации процессов. Губернатор указал на то, что можно действовать по старым отработанным методам.

«Но мы благодарны, что вы не стесняетесь внедрять все, что касается цифры, скорости, потому что скорость в данном случае это еще и деньги. Одно дело взыскать их в течение двух недель или месяца, другое — в течение года. Это разный результат. Я хочу пожелать всем, кто работает в этой системе, получать удовлетворение от того, что он делает», — подчеркнул Адрей Воробьев. Достижения сотрудников службы Подмосковья В главном управлении Федеральной службы судебных приставов России по Московской области сейчас служат свыше двух тысяч сотрудников, среди которых 756 исполнителей. В 2025 году на каждого из них приходится около 8,6 тысячи производств. А с января в главном управлении их зарегистрировали более семи миллионов. Благодаря работе судебных приставов за девять месяцев казна Подмосковья пополнилась на 2,8 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели прошлого года.

«Служба судебных приставов в Подмосковье имеет самую высокую нагрузку по исполнительным производствам на одного судебного пристава. В 2024 году у нас на исполнении находилось более восьми миллионов исполнительных производств. Мы находимся на высочайшем уровне взаимодействия с правительством Московской области», — подчеркнул Андрей Тагаев.

Цифровизация процессов Главный судебный пристав Московской области выразил благодарность губернатору за его поддержку, а также рассказал о переводе исполнительного производства в цифровой формат. Уже сейчас основная часть документов, которые выдают суды, полиция, налоговая служба и пенсионный фонд, поступают онлайн. «Благодаря электронному документообороту судебный пристав в течение одного-двух дней получает полные сведения об имущественном положении должника. А уведомление самих должников о возбуждении исполнительного производства осуществляется через госуслуги», — пояснил Тагаев. Одним из направлений совместной деятельности является взыскание задолженностей за жилищно-коммунальные услуги. В Подмосковье в октябре начала работать цифровая платформа, которая позволяет управляющим и ресурсоснабжающим организациям обратиться в суд онлайн. Это позволило сократить нагрузку на судебные участки и снизить количество бумажных документов. Кроме того, судебные приставы быстрее получают исполнительные бумаги. Внедрение новых технологий, согласно прогнозам, даст возможность снижать задолженность за жилищно-коммунальные услуги более чем на 20% каждый год.

В 2024 году судебные приставы Московской области взыскали 3,6 миллиарда рублей алиментов, что почти на 30% превышает результаты 2023 года. За девять месяцев текущего года сумма достигла уже трех миллиардов рублей. Важно, что количество исполнительных производств в регионе, по которым должники не начали выплачивать алименты, снижается.

Более того, за минувшие два года приставы завершили 400 дел о ликвидации самостроя. Продолжается активная работа по взысканию долгов по заработной плате, поддержке участников специальной операции, штрафов за нарушение экологического законодательства и другим делам. Вручение наград Андрей Воробьев в рамках торжества в Красногорске вручил областные награды сотрудникам, которые продемонстрировали наилучшие результаты. Так, начальник отдела — старший судебный пристав Коломенского районного отдела Максим Худенко получил Орден Преподобного Сергия Радонежского. За минувшие шесть лет под его руководством было возбуждено свыше 240 тысяч исполнительных производств.

«Очень приятно, что меня отметили, вручили награду. Я на службе в ФССП с 2008 года. В свое время окончил юридический факультет, затем пошел в милицию оперуполномоченным уголовного розыска, а потом попал в Федеральную службу судебных приставов. У нас очень интересная, но сложная работа», — поделился Максим Худенко.

Напомним, процесс отправки документов в службу судебных приставов полностью оцифровали в Подмосковье с 2019 года. Аппараты мировых судей отправили в электронном виде свыше 500 тысяч документов.