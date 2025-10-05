Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником

«Я хочу поздравить вас и в вашем лице, всех наших учителей, педагогов с профессиональным праздником. Наша система образования очень большая. Свыше 100 тысяч человек занимаются воспитанием 1,1 миллиона наших детей, а вместе с дошколятами — 1,5 миллиона. Я хочу поблагодарить вас, все наши флагманские школы, всех передовиков, тех, кто готовит ребят к олимпиадам, старается искать и внедрять что-то новое в воспитание, преподавание», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Московской области готовят ребят, которые поступают в лучшие вузы. Важно продолжать развивать качество образования и обмениваться опытом.

Во время мероприятия объявили победителей конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025», «Воспитатель года Подмосковья — 2025» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2025», а также отметили лучших учителей-предметников и педагогов начальных классов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил директор Кадетской школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина во Фрязине Ярослав Долинчук.