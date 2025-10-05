Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
В Подмосковье прошла торжественная церемония, посвященная Дню учителя. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил награды лучшим представителям сферы образования.
«Я хочу поздравить вас и в вашем лице, всех наших учителей, педагогов с профессиональным праздником. Наша система образования очень большая. Свыше 100 тысяч человек занимаются воспитанием 1,1 миллиона наших детей, а вместе с дошколятами — 1,5 миллиона. Я хочу поблагодарить вас, все наши флагманские школы, всех передовиков, тех, кто готовит ребят к олимпиадам, старается искать и внедрять что-то новое в воспитание, преподавание», — подчеркнул Воробьев.
Он добавил, что в Московской области готовят ребят, которые поступают в лучшие вузы. Важно продолжать развивать качество образования и обмениваться опытом.
Во время мероприятия объявили победителей конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025», «Воспитатель года Подмосковья — 2025» и «Педагог-психолог Подмосковья — 2025», а также отметили лучших учителей-предметников и педагогов начальных классов. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил директор Кадетской школы-интерната имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина во Фрязине Ярослав Долинчук.
«Я закончил летное училище и всю жизнь работал в сфере военного образования, а девять лет назад меня пригласили на должность директора кадетской школы. Коллектив у нас очень дружный, хороший. Я думаю, что это самое главное достижение руководителя, — отметил Долинчук.
Звание «Учитель года Подмосковья» получил преподаватель математики и информатики гимназии № 10 в Луховицах Андрей Феофанов. Он стал единственным педагогом из региона, вошедшим в финал Всероссийского телепроекта «Классная тема!». «Воспитателем года» стала Мария Мордовцева из школы № 2 имени Тихонова в Королеве, а звание «Педагог-психолог года» получила Евгения Казберова из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова в Воскресенске.
«Мы капитально ремонтируем школы, оснащаем их, делаем стадионы. Но еще один вызов — это колледжи. Сегодня шесть учеников из десяти после 9-го класса идут в колледж. И это, в том числе, веяние времени. Здесь нам точно есть к чему стремиться. Модернизируем их — лаборатории, станки, все, что касается современных технологий», — заключил губернатор.
Напомним, по программе «Профессионалитет» в Подмосковье создали 17 образовательных кластеров по 12 ключевым направлениям — от машиностроения и сельского хозяйства до атомной и IT-отраслей.