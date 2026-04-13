Андрей Воробьев поручил усилить охрану лесов от пожаров
В Подмосковье усиливают меры по защите лесов в преддверии теплого сезона. О подготовке региона к пожароопасному периоду рассказал губернатор Андрей Воробьев.
С приходом теплой и сухой погоды в регионе традиционно возрастают риски возгораний.
Знаем, что все, что предполагается от наших действий — это безопасность. Сегодня мы вынесли первым вопросом все, что касается леса. Мы с вами знаем, что 40% территории Московской области — это леса.
Андрей Воробьев
Способы профилактики лесных пожаров
По словам губернатора, в области уже действует комплексная система профилактики лесных пожаров. В частности, доказала свою эффективность программа обводнения торфяников, реализованная при поддержке федерального центра: особенно заметны результаты в Шатуре.
Кроме того, регион продолжает тесное взаимодействие с Москвой, включая совместные учения и координацию действий экстренных служб.
С 20 апреля в Подмосковье введут особый противопожарный режим. Власти намерены мобилизовать все ресурсы — от лесопожарных формирований до муниципальных служб — чтобы минимизировать риски для жителей, экологии и экономики.
Оснащение лесничеств и цифровая трансформация
Особое внимание уделяют техническому оснащению. В этом году для лесничеств приобрели 123 единицы новой техники, а с 2022 года парк обновили на 65%. Современные машины позволяют быстрее обнаруживать и ликвидировать пожары: среднее время реагирования в регионе сократилось до 48 минут, а площадь возгораний продолжает снижаться.
Важным направлением остается внедрение цифровых решений. Сегодня в лесах региона работают 147 камер видеонаблюдения, обеспечивающих полное покрытие территории. При этом одной из задач является повышение точности работы систем с использованием искусственного интеллекта, чтобы сократить количество ложных сигналов.
Оздоровление массивов
Параллельно проводят работу по оздоровлению лесов. В регионе провели санитарные рубки на площади около 80 тысяч гектаров, а затем полностью восстановили эти территории. Теперь главная задача — обеспечить рост и развитие молодого леса.
Еще один ключевой блок — участие муниципалитетов. Речь идет о подготовке техники, создании противопожарных полос, патрулировании и информировании жителей о правилах поведения.
Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что безопасность в этот период во многом зависит не только от технологий, но и от ответственности людей.