Андрей Воробьев поручил усилить охрану лесов от пожаров

В Подмосковье усиливают меры по защите лесов в преддверии теплого сезона. О подготовке региона к пожароопасному периоду рассказал губернатор Андрей Воробьев .

С приходом теплой и сухой погоды в регионе традиционно возрастают риски возгораний.

Знаем, что все, что предполагается от наших действий — это безопасность. Сегодня мы вынесли первым вопросом все, что касается леса. Мы с вами знаем, что 40% территории Московской области — это леса.

По словам губернатора, в области уже действует комплексная система профилактики лесных пожаров. В частности, доказала свою эффективность программа обводнения торфяников, реализованная при поддержке федерального центра: особенно заметны результаты в Шатуре.

Кроме того, регион продолжает тесное взаимодействие с Москвой, включая совместные учения и координацию действий экстренных служб.

С 20 апреля в Подмосковье введут особый противопожарный режим. Власти намерены мобилизовать все ресурсы — от лесопожарных формирований до муниципальных служб — чтобы минимизировать риски для жителей, экологии и экономики.

Оснащение лесничеств и цифровая трансформация

Особое внимание уделяют техническому оснащению. В этом году для лесничеств приобрели 123 единицы новой техники, а с 2022 года парк обновили на 65%. Современные машины позволяют быстрее обнаруживать и ликвидировать пожары: среднее время реагирования в регионе сократилось до 48 минут, а площадь возгораний продолжает снижаться.

Важным направлением остается внедрение цифровых решений. Сегодня в лесах региона работают 147 камер видеонаблюдения, обеспечивающих полное покрытие территории. При этом одной из задач является повышение точности работы систем с использованием искусственного интеллекта, чтобы сократить количество ложных сигналов.

Оздоровление массивов

Параллельно проводят работу по оздоровлению лесов. В регионе провели санитарные рубки на площади около 80 тысяч гектаров, а затем полностью восстановили эти территории. Теперь главная задача — обеспечить рост и развитие молодого леса.

Еще один ключевой блок — участие муниципалитетов. Речь идет о подготовке техники, создании противопожарных полос, патрулировании и информировании жителей о правилах поведения.

Жителям и гостям Подмосковья напоминают, что безопасность в этот период во многом зависит не только от технологий, но и от ответственности людей.