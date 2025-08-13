Андрей Воробьев: портал «Цифровой регион» объединит лучшие ИИ-практики России
Московская область демонстрирует впечатляющие темпы цифровой трансформации — за три года количество проектов с использованием искусственного интеллекта выросло в регионе более чем в четыре раза. Разработки собраны на единой платформе, которая уже осенью станет федеральной площадкой для обмена лучшими практиками между субъектами России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Федеральная платформа для обмена ИИ-решениями
Обсуждение прогрессивных идей и наработок позволяет значительно ускорить развитие различных отраслей.
«Несколько лет назад мы запустили портал „Цифровой регион“. Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах — госуправление, здрав, транспорт, логистика и так далее», — отметил Андрей Воробьев.
Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России, который начал работать в июне, позволил платформе превратиться в площадку для обмена лучшими практиками. Информацией уже совсем скоро смогут пользоваться не только органы власти, но и предприниматели, что позволит оптимизировать затраты регионов и не начинать разработки с нуля.
«Кроме того, на портале в перспективе появятся федеральные ИИ-сервисы», — рассказал губернатор.
Как работает Центр развития искусственного интеллекта
Для координации этой работы был создан Центр развития искусственного интеллекта — проектный офис при правительстве России. Его деятельность направлена на создание системной модели использования нейросетей, распространение успешных проектов и обеспечение взаимодействия между органами власти, регионами и предпринимателями.
Одним из направлений работы стало участие центра в развитии платформы «Цифровой регион».
Уже в сентябре портал обновится и начнет работать как полноценный федеральный сервис. У каждого субъекта появится личный кабинет, куда будут загружать данные обо всех внедренных умных решениях.
Специалисты центра будут проверять и анализировать данные, а затем формировать перечни рекомендованных сценариев по различным отраслям. Дополнительно на платформе появится функция авторизации юридических лиц через Единую систему идентификации и аутентификации.
Уже сейчас «Цифровой регион» позволяет представителям государственных структур и бизнеса изучить интересные решения в области использования искусственного интеллекта. В карточке проекта можно также оставить онлайн-заявку на внедрение практики.
По количеству загруженных проектов лидером стала Московская область (41), далее следуют Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16). Большая часть решений базируется на технологиях компьютерного зрения, которые анализируют фотографии и видеоданные.
Лучшие цифровые проекты Подмосковья
При помощи платформы можно узнать о системе «Цифровой бригадир», которая проверяет численность рабочих и техники на стройках, наличие нужных специалистов и даже следит за соблюдением техники безопасности.
Еще один заметный проект — «Чистая территория»: более 66 тысяч «умных» камер фиксируют 14 типов нарушений, от переполненных урн до поврежденных бордюров.
Успешно работает в Подмосковье робот Светлана, который записывает жителей региона к врачу, напоминает о визитах и организует вызов медицинских работников на дом. В часы пик она заменяет до 600 операторов. Только в прошлом году нейросеть обработала свыше 6,7 миллиона входящих и почти 11 миллионов исходящих звонков.