13 августа 2025 16:05 Андрей Воробьев: портал «Цифровой регион» объединит лучшие ИИ-практики России 0 0 0 Фото: Дмитрий Григоренко осмотрел подмосковный стенд на ПМЭФ-2025 / Медиасток.рф Подмосковье

Искусственный интеллект

Андрей Воробьев

Нейросети

Технологии

Московская область демонстрирует впечатляющие темпы цифровой трансформации — за три года количество проектов с использованием искусственного интеллекта выросло в регионе более чем в четыре раза. Разработки собраны на единой платформе, которая уже осенью станет федеральной площадкой для обмена лучшими практиками между субъектами России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Федеральная платформа для обмена ИИ-решениями Обсуждение прогрессивных идей и наработок позволяет значительно ускорить развитие различных отраслей. «Несколько лет назад мы запустили портал „Цифровой регион“. Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах — госуправление, здрав, транспорт, логистика и так далее», — отметил Андрей Воробьев. Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России, который начал работать в июне, позволил платформе превратиться в площадку для обмена лучшими практиками. Информацией уже совсем скоро смогут пользоваться не только органы власти, но и предприниматели, что позволит оптимизировать затраты регионов и не начинать разработки с нуля.

Фото: Дмитрий Григоренко осмотрел подмосковный стенд на ПМЭФ-2025 / Медиасток.рф 1/3 Фото: Андрей Воробьев дал старт финалу международного чемпионата «Битва роботов» / Медиасток.рф 2/3 Фото: Андрей Воробьев дал старт финалу международного чемпионата «Битва роботов» / Медиасток.рф 3/3

«Кроме того, на портале в перспективе появятся федеральные ИИ-сервисы», — рассказал губернатор.

Как работает Центр развития искусственного интеллекта Для координации этой работы был создан Центр развития искусственного интеллекта — проектный офис при правительстве России. Его деятельность направлена на создание системной модели использования нейросетей, распространение успешных проектов и обеспечение взаимодействия между органами власти, регионами и предпринимателями. Одним из направлений работы стало участие центра в развитии платформы «Цифровой регион». Уже в сентябре портал обновится и начнет работать как полноценный федеральный сервис. У каждого субъекта появится личный кабинет, куда будут загружать данные обо всех внедренных умных решениях.

Фото: Московская область стала лауреатом национальной премии "Лидеры ИИ" / Медиасток.рф 1/5 Фото: Московская область стала лауреатом национальной премии "Лидеры ИИ" / Медиасток.рф 2/5 Фото: Стенд Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме / Медиасток.рф 3/5 Фото: Стенд Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме / Медиасток.рф 4/5 Фото: Центр оборонно-промышленной подготовки Подмосковного колледжа "Энергия" в Реутове / Медиасток.рф 5/5

Специалисты центра будут проверять и анализировать данные, а затем формировать перечни рекомендованных сценариев по различным отраслям. Дополнительно на платформе появится функция авторизации юридических лиц через Единую систему идентификации и аутентификации.

Уже сейчас «Цифровой регион» позволяет представителям государственных структур и бизнеса изучить интересные решения в области использования искусственного интеллекта. В карточке проекта можно также оставить онлайн-заявку на внедрение практики. По количеству загруженных проектов лидером стала Московская область (41), далее следуют Нижегородская область (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16). Большая часть решений базируется на технологиях компьютерного зрения, которые анализируют фотографии и видеоданные. Лучшие цифровые проекты Подмосковья При помощи платформы можно узнать о системе «Цифровой бригадир», которая проверяет численность рабочих и техники на стройках, наличие нужных специалистов и даже следит за соблюдением техники безопасности.

Фото: Служба авиационной безопасности аэропорта «Домодедово» / Медиасток.рф 1/4 Фото: Робот Женя встречал участников стратегической сессии / Медиасток.рф 2/4 Фото: IT-куб в школе «Лидер» в Химках / Медиасток.рф 3/4 Фото: Центр строительно-логистической подготовки Подмосковного колледжа "Энергия" в Электроуглях / Медиасток.рф 4/4

Еще один заметный проект — «Чистая территория»: более 66 тысяч «умных» камер фиксируют 14 типов нарушений, от переполненных урн до поврежденных бордюров.

Успешно работает в Подмосковье робот Светлана, который записывает жителей региона к врачу, напоминает о визитах и организует вызов медицинских работников на дом. В часы пик она заменяет до 600 операторов. Только в прошлом году нейросеть обработала свыше 6,7 миллиона входящих и почти 11 миллионов исходящих звонков.