Открыть поликлинику в микрорайоне Ковровом планируют в мае–июне этого года. В новом медучреждении объединят все отделения, что позволит оказывать людям помощь в одном месте. Оно сможет обслуживать 35-40 тысяч жителей ежегодно, а также около 400 человек каждый день. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Котельники и пообщался с врачами, которые будут там работать.

«В Подмосковье реализуется очень важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь — одна больше другой. Это и детские, и взрослые отделения. Плюс делаем капремонты объектов здрава: стационары, первичное звено», — отметил Воробьев.

Открыть поликлинику в Котельниках планируют уже в июне. Губернатор рассказал, что врачам, которые будут здесь работать, создадут все условия, ведь некоторых приглашают из других регионов, например из Астрахани, Башкирии, Кемерово. В Московской области давно действует программа социальной поддержки, в которую входят компенсация аренды жилья и другие меры.

Сейчас в Котельниках поликлинические отделения и стоматология находятся в разных частях города — в небольших зданиях, которые построены в середине прошлого века. Новое медучреждение позволит принимать пациентов в одном месте.

«Наша стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, оборудование устарело. Поэтому мы очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская стоматология, ортопедическая и лечебная. Теперь у нас достаточно кабинетов для врачей», — делится заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники Валентина Покровская.