«Качество жизни должно расти вместе с округом». Андрей Воробьев — об открытии новой поликлиники в Котельниках
Андрей Воробьев: поликлинику в микрорайоне Ковровом в Котельниках откроют летом
Открыть поликлинику в микрорайоне Ковровом планируют в мае–июне этого года. В новом медучреждении объединят все отделения, что позволит оказывать людям помощь в одном месте. Оно сможет обслуживать 35-40 тысяч жителей ежегодно, а также около 400 человек каждый день. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Котельники и пообщался с врачами, которые будут там работать.
«В Подмосковье реализуется очень важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь — одна больше другой. Это и детские, и взрослые отделения. Плюс делаем капремонты объектов здрава: стационары, первичное звено», — отметил Воробьев.
Открыть поликлинику в Котельниках планируют уже в июне. Губернатор рассказал, что врачам, которые будут здесь работать, создадут все условия, ведь некоторых приглашают из других регионов, например из Астрахани, Башкирии, Кемерово. В Московской области давно действует программа социальной поддержки, в которую входят компенсация аренды жилья и другие меры.
Сейчас в Котельниках поликлинические отделения и стоматология находятся в разных частях города — в небольших зданиях, которые построены в середине прошлого века. Новое медучреждение позволит принимать пациентов в одном месте.
«Наша стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, оборудование устарело. Поэтому мы очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская стоматология, ортопедическая и лечебная. Теперь у нас достаточно кабинетов для врачей», — делится заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники Валентина Покровская.
Поликлиника в микрорайоне Ковровом сможет принимать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в смену. Здесь появятся свои лаборатории, аппаратная диагностика — КТ, рентген, маммограф, флюорограф, функциональная диагностика (УЗИ, ЭКГ, спирометрия), — стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста, дневной стационар, кабинеты ЛФК и медицинского массажа.
«Сейчас активно занимаемся укомплектованием штата. На данный момент нам не хватает четырех медсестер и двух фельдшеров, а также врача ЛФК», — отмечает главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин.
Прием в медучреждении будут вести 11 участковых терапевтов и шесть педиатров, а также узкие специалисты: хирург, невролог, ЛОР, офтальмолог, травматолог, эндокринолог и другие.
Степень готовности поликлиники — 97,5%. На объекте трудятся более 50 человек. На данный момент уже завершили благоустройство территории, заканчивают настройку оборудования. В ближайшее время планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Добраться до нового медучреждения можно общественным транспортом. Для удобства жителей микрорайонов Ковровый, Белая Дача и Опытное Поле запустили 10 маршрутов и построили подъездную дорогу.
Кроме того, в июне в Котельниках откроется современная женская консультация на Новой улице.