Глава Котельников проверил строительство женской консультации на Новой улице

В настоящее время строители завершают отделку помещений, в подвале ведутся пусконаладочные работы. Идет дополнительная поставка мебели и оборудования. После завершения этих работ специалисты займутся благоустройством прилегающей территории и организацией парковочных мест. Сейчас прорабатывается вопрос расширения парковки, чтобы выделить места для маломобильных граждан.

Женская консультация располагается в одноэтажном встроенно-пристроенном здании. Его общая площадь составляет около 968 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 100 посещений в смену. Основные помещения, а также два эвакуационных выхода находятся на первом этаже. Кроме того, под всем корпусом спроектирован подземный этаж со служебно-бытовыми и техническими помещениями.

Оснащение женской консультации завершено на 68%. Закончить работы планируется в мае 2025 года.