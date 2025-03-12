Глава Котельников проверил строительство женской консультации на Новой улице

Строительная готовность объекта составляет уже 97%. Здание учреждения здравоохранения проинспектировали глава городского округа Михаил Соболев и депутат Государственной думы Роман Терюшков.
В настоящее время строители завершают отделку помещений, в подвале ведутся пусконаладочные работы. Идет дополнительная поставка мебели и оборудования. После завершения этих работ специалисты займутся благоустройством прилегающей территории и организацией парковочных мест. Сейчас прорабатывается вопрос расширения парковки, чтобы выделить места для маломобильных граждан.
Женская консультация располагается в одноэтажном встроенно-пристроенном здании. Его общая площадь составляет около 968 квадратных метров. Учреждение рассчитано на 100 посещений в смену. Основные помещения, а также два эвакуационных выхода находятся на первом этаже. Кроме того, под всем корпусом спроектирован подземный этаж со служебно-бытовыми и техническими помещениями.
Оснащение женской консультации завершено на 68%. Закончить работы планируется в мае 2025 года.
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