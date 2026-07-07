07 июля 2026 15:08 Андрей Воробьев: обновление котельной в Дедовске сделает теплее 49 жилых домов 0 0 0 Подмосковье

Истра

Строительство

Андрей Воробьев

Отопление

Масштабная программа обновления теплоснабжения продолжается в Подмосковье. В этом году в Истре модернизируют пять котельных, одну блочно-модульную котельную и один участок сетей. Губернатор Андрей Воробьев приехал на объект в Дедовске. Котельная № 2 обеспечивает теплом 49 многоквартирных домов.

Котельная № 2 в Дедовске питает более 10 тысяч жителей, а также семь социальных учреждений, включая детские сады, школу и больницу. На объекте установят новое современное оборудование, благодаря которому он будет работать в автоматическом режиме. «В Подмосковье идет масштабная программа модернизации тепло-, водо- и энергоснабжения. И все, что касается датчиков, частотных преобразователей, новых систем управления с передачей данных — все это сегодня веление времени. Наша задача — сделать так, чтобы котельные работали надежно и автономно», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Капитальный ремонт объекта начался в апреле прошлого года. Его планируют завершить к началу отопительного сезона. Сейчас готовность работ составляет 65%. К запуску готовы два из трех новых котлов. «Наши отечественные производители сегодня достойно делают котлы, горелки и другое оборудование. Раньше мы очень часто зависели от зарубежных поставок. Сегодня этой темы больше нет. Разные города России поставляют нам надежное оборудование — и в Дедовск, и в муниципальный округ Истра, и в другие территории», — подчеркнул Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Технический директор АО «Истринская теплосеть» Олег Вараскин отметил, что суммарная мощность котельной после ремонта составит 25 мегаватт. Там обновят все оборудование, которое участвует в выработке тепла, включая насосы и электротехнику. Из 78 котельных Истры 71 управляется в автоматическом режиме. Удаленно контролировать объекты позволяют диспетчеризация и установка теплосчетчиков. Благодаря этому специалисты могут быстро реагировать на любые изменения и предотвращать аварии.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Переход на современные системы позволит значительно повысить бесперебойную подачу тепла для всех наших потребителей. Сейчас мы также перешли к общестроительным работам — делаем внутреннюю отделку помещений, ремонтируем кровлю и ограждающие конструкции», — добавил начальник отдела капитального строительства компании «Спецгазстрой» Сергей Чикачев. Всего в этом году в Истре обновят семь объектов теплоснабжения. Они находятся как в пределах города, так и в других населенных пунктах. Основной объем работ запланирован на лето, а завершить ремонт планируют осенью. Изменения почувствуют 26 тысяч жителей.