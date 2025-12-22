Андрей Воробьев наградил лучших работников энергетической отрасли Подмосковья
Более 65 тысяч человек работают в энергетической отрасли в Подмосковье. Они обеспечивают дома и социальные объекты стабильным теплом и светом. С профессиональным праздником специалистов поздравил Андрей Воробьев. Он вручил государственные награды лучшим профессионалам региона, среди которых — руководители, инженеры, электромонтеры, слесари и водители.
День энергетика в России отмечают 22 декабря — в самый короткий световой день в году.
«Мы стараемся идти в ногу со временем или даже с опережением, понимая, что без модернизации крайне сложно рассчитывать на стабильность энергоснабжения. Трансформация предполагает все самое умное и технологичное устанавливать на пунктах передачи энергии и тепла, а значит контролировать и управлять большой сложной системой», — сказал Воробьев.
Глава региона напомнил, что в Подмосковье проживают более девяти миллионов человек. В области активно строят новые дома и заводы, которые нуждаются в стабильном электроснабжении.
В Московской области реализуют большую пятилетнюю программу модернизации электроснабжения совместно с «Россетями» почти на 300 миллиардов рублей. Еще одним важным партнером стал «Газпром», который реализует работы по улучшению сетей в разных городах региона.
В рамках празднования Дня энергетика награды получили лучшие специалисты отрасли. Среди них — монтер оперативно-выездной бригады из сергиево-посадского филиала «Мособлэнерго» Владимир Ельцов, который посвятил профессии более 50 лет. Он получил звание «Заслуженный энергетик Московской области».
После выпуска из Щелковского колледжа 21 год в «Мособлэнерго» работает электромонтер пятого разряда Денис Бахаев. В учреждении уже много лет готовят кадры для энергетической отрасли. Директор колледжа Флора Бубич также получила благодарность губернатора. Она рассказала, что сейчас обучение по 62 специальностям продолжают более пяти тысяч ребят.
В прошлом году на базе колледжа открыли образовательно-производственный кластер, где ребята могут еще более эффективно осваивать профессии электриков и газовщиков.
Энергокомплекс Подмосковья включает в себя более 30 станций и ТЭЦ, а также 2,7 тысячи котельных, 200 тысяч километров электро- и теплосетей.
Только в этом году в регионе отремонтировали и построили 2,5 тысячи километров линий электропередачи, 1,2 тысячи электрических трансформаторов и заменили около одной тысяч опор. В ближайшие пять лет модернизируют еще 1,5 тысячи километров ЛЭП и 131 питающий центр.
Для надежной работы системы был создан ЖКХ-Центр, который собирает данные со всех объектов, помогая специалистам контролировать показатели их работы в режиме реального времени.