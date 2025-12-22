Андрей Воробьев наградил лучших работников энергетической отрасли Подмосковья

Более 65 тысяч человек работают в энергетической отрасли в Подмосковье. Они обеспечивают дома и социальные объекты стабильным теплом и светом. С профессиональным праздником специалистов поздравил Андрей Воробьев . Он вручил государственные награды лучшим профессионалам региона, среди которых — руководители, инженеры, электромонтеры, слесари и водители.

День энергетика в России отмечают 22 декабря — в самый короткий световой день в году.

«Мы стараемся идти в ногу со временем или даже с опережением, понимая, что без модернизации крайне сложно рассчитывать на стабильность энергоснабжения. Трансформация предполагает все самое умное и технологичное устанавливать на пунктах передачи энергии и тепла, а значит контролировать и управлять большой сложной системой», — сказал Воробьев.

Глава региона напомнил, что в Подмосковье проживают более девяти миллионов человек. В области активно строят новые дома и заводы, которые нуждаются в стабильном электроснабжении.

В Московской области реализуют большую пятилетнюю программу модернизации электроснабжения совместно с «Россетями» почти на 300 миллиардов рублей. Еще одним важным партнером стал «Газпром», который реализует работы по улучшению сетей в разных городах региона.

В рамках празднования Дня энергетика награды получили лучшие специалисты отрасли. Среди них — монтер оперативно-выездной бригады из сергиево-посадского филиала «Мособлэнерго» Владимир Ельцов, который посвятил профессии более 50 лет. Он получил звание «Заслуженный энергетик Московской области».