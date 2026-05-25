Андрей Воробьев и Сергей Чемезов открыли высокотехнологичный сухой порт в Чехове

В Чехове открыли новый терминал временного хранения контейнеров с высокотехнологичным комплексом досмотра, который позволит повысить безопасность и упорядочить логистическую инфраструктуру Подмосковья. О запуске объекта рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Особенности нового терминала Терминал площадью 30 гектаров рассчитан более чем на 60 тысяч контейнеров. Использовать площадку смогут крупные транспортные и логистические компании, железнодорожные перевозчики и экспедиторы. В перспективе там планируют сотрудничать не только с российскими, но и с китайскими предприятиями. Проект реализовали при участии Ростеха. Вместе с Андреем Воробьевым новый объект открыл глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области. Это связано с большой торговлей, с распределением экспорта, импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение — ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги, новые рабочие места», — пояснил Андрей Воробьев.

Ростех создал комплекс, позволяющий понимать, что именно находится в контейнерах, а также хранить данные в цифровом виде.

Губернатор поблагодарил Сергея Чемезова, а также инженеров и всю команду, которая занималась разработкой. Он выразил надежду, что объект позволит реализовать планы по расширению бизнеса. Современные технологии Высокотехнологичный комплекс способен сканировать до 120 автомобилей в час и работает круглосуточно при температурах от -45 до +50 градусов. Глубина сканирования достигает 320 миллиметров по стали, что позволяет обнаруживать широкий спектр опасных грузов и минимизировать простои перевозчиков. Главной особенностью терминала стал инспекционно-досмотровый комплекс «Портал», разработанный компаниями «Скантроник Системс» и НПП «Тори». Система работает по принципу промышленного рентгена: грузовые автомобили с контейнерами проходят через сканирующий портал без необходимости вскрытия или разгрузки. Оператор получает изображение содержимого контейнера и может выявлять потенциально опасные вещества и скрытые предметы.

«Ростех готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Московской области и других регионов страны. Технология уже доказала свою эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируется более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве», — отметил Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Кроме того, специалисты работают над интеграцией искусственного интеллекта, который в будущем сможет автоматически распознавать угрозы, включая оружие, взрывчатые вещества и беспилотники. При создании инспекционно-досмотрового комплекса преимущественно использовали отечественные технологии и оборудование. Дальнейшие планы Ростеха В ближайшие годы аналогичные системы планируют установить еще на трех объектах в Московской области. «Единый оператор» подписал соглашение с дочерним предприятием госкорпорации Ростех «Скантроник Системс» на поставку инспекционно-досмотровых комплексов. Это высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее высокую степень распознаваемости опасных грузов. Данные установки в 2027 году будут размещены на севере Московской области — «Белый Раст» и на востоке — «Гжель». Общая вместимость всех трех площадок нашей компании «Единый оператор» составит около 200 тысяч контейнеров единоразового хранения», — пояснила заместитель гендиректора компании Анна Михолап.

Сейчас на новом терминале работают 25 сотрудников, включая ветеранов специальной военной операции, которых трудоустраивают в приоритетном порядке. В дальнейшем штат планируют увеличить до 40 человек.

Управляющий терминалом Александр Порядин рассказал, что предприятие сотрудничает с советом ветеранов Чехова, благодаря чему в коллектив пришли бывшие участники боевых действий. На сегодняшний день здесь трудятся шесть ветеранов СВО.

«К нам прибывает машина по заявкам, заключенным договорам и проходит через систему сканирования. Мы выявляем порожний или груженый контейнер, досматриваем на наличие повреждений. И при благоприятных условиях контейнер ставится на длительное хранение», — рассказал Александр Порядин о процессе работы.

Роль Подмосковья в контейнерном обороте России Через Московскую область ежегодно проходит около трех миллионов контейнеров — это примерно четверть всего контейнерного оборота страны. В регионе уже работают шесть крупных сухих портов, расположенных в Наро-Фоминске, Дмитрове, Солнечногорске, Домодедове и других округах. Через них идут поставки по семи международным направлениям, а общая мощность хранения контейнеров в крупных транспортно-логистических центрах региона составляет около 85 тысяч. С прошлого года в Подмосковье начали внедрять единый стандарт размещения контейнеров. Согласно новым требованиям, хранение допускается только на специально подготовленных площадках с твердым покрытием, ограждением, системой освещения, пожарной защитой, видеонаблюдением и подключением к системе «Безопасный регион». Одним из обязательных элементов также стал досмотр контейнеров с использованием современных сканирующих технологий.