Андрей Воробьев: еще 9 колледжей модернизируют в Подмосковье
Развитие образования и подготовка востребованных специалистов остаются одними из ключевых задач Подмосковья. Модернизация колледжей и поддержка педагогов играют в этом процессе особую роль, отметил губернатор Андрей Воробьев в традиционном обращении к жителям.
Вопросы образования волнуют практически каждую семью, поэтому система обучения должна постоянно адаптироваться к современным реалиям.
Сегодняшние школьники уверенно пользуются цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, что требует обновления подходов к обучению, внедрения новых методик и поиска талантливых педагогов, способных эффективно работать в меняющемся мире.
Развитие колледжей
Особое внимание в последние годы уделяют развитию среднего профессионального образования.
«Наша задача — обновить колледжи. Девятнадцать мы уже обновили, еще девять сделаем. Обновить — это не только другие стены, это оборудование, на котором работают на предприятиях, где их ждут», — пояснил Андрей Воробьев.
Углубленная подготовка
В лабораториях и мастерских устанавливают станки с числовым программным управлением, цифровые тренажеры, роботизированные комплексы и другое оборудование, которое используют на ведущих предприятиях страны. Это позволяет студентам получать практические навыки еще во время обучения и быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.
Среди партнеров образовательных учреждений — крупные компании и организации, включая РЖД, «Россети» и «Мособлэнерго».
Губернатор отметил впечатляющий уровень подготовки студентов подмосковных колледжей. Во время посещения образовательных учреждений в Люберцах, Щелкове и Серпухове он обратил внимание на высокую успеваемость учащихся и их серьезное отношение к будущей профессии.
«Это говорит о том, что ребята учатся хорошо, они хотят дать применение рукам, получить навыки, чтобы работать, иметь достаток, планировать будущее», — пояснил Андрей Воробьев.
Молодые люди, выбирающие технические и рабочие специальности, в будущем станут важной частью экономики региона и страны, а их знания и квалификация будут определять развитие современных производств и технологический потенциал государства.
Вклад педагогов
Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил педагогов и руководителей образовательных учреждений, подчеркнув их вклад в развитие молодежи.
Поэтому поддержка преподавателей, создание условий для профессионального развития и повышение привлекательности профессии будут оставаться одними из приоритетных направлений работы региональных властей.
Регион на протяжении многих лет занимает заметные позиции в образовательных рейтингах, а учащиеся успешно выступают на олимпиадах различного уровня, демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны.