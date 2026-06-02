Андрей Воробьев: еще 9 колледжей модернизируют в Подмосковье

Развитие образования и подготовка востребованных специалистов остаются одними из ключевых задач Подмосковья. Модернизация колледжей и поддержка педагогов играют в этом процессе особую роль, отметил губернатор Андрей Воробьев в традиционном обращении к жителям.

Вопросы образования волнуют практически каждую семью, поэтому система обучения должна постоянно адаптироваться к современным реалиям.

Сегодняшние школьники уверенно пользуются цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, что требует обновления подходов к обучению, внедрения новых методик и поиска талантливых педагогов, способных эффективно работать в меняющемся мире.

Развитие колледжей

Особое внимание в последние годы уделяют развитию среднего профессионального образования.

«Наша задача — обновить колледжи. Девятнадцать мы уже обновили, еще девять сделаем. Обновить — это не только другие стены, это оборудование, на котором работают на предприятиях, где их ждут», — пояснил Андрей Воробьев.

Углубленная подготовка

В лабораториях и мастерских устанавливают станки с числовым программным управлением, цифровые тренажеры, роботизированные комплексы и другое оборудование, которое используют на ведущих предприятиях страны. Это позволяет студентам получать практические навыки еще во время обучения и быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.

Среди партнеров образовательных учреждений — крупные компании и организации, включая РЖД, «Россети» и «Мособлэнерго».

Губернатор отметил впечатляющий уровень подготовки студентов подмосковных колледжей. Во время посещения образовательных учреждений в Люберцах, Щелкове и Серпухове он обратил внимание на высокую успеваемость учащихся и их серьезное отношение к будущей профессии.

«Это говорит о том, что ребята учатся хорошо, они хотят дать применение рукам, получить навыки, чтобы работать, иметь достаток, планировать будущее», — пояснил Андрей Воробьев.

Молодые люди, выбирающие технические и рабочие специальности, в будущем станут важной частью экономики региона и страны, а их знания и квалификация будут определять развитие современных производств и технологический потенциал государства.

Вклад педагогов

Отдельно Андрей Воробьев поблагодарил педагогов и руководителей образовательных учреждений, подчеркнув их вклад в развитие молодежи.

Поэтому поддержка преподавателей, создание условий для профессионального развития и повышение привлекательности профессии будут оставаться одними из приоритетных направлений работы региональных властей.

Регион на протяжении многих лет занимает заметные позиции в образовательных рейтингах, а учащиеся успешно выступают на олимпиадах различного уровня, демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны.