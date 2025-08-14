Андрей Воробьев: еще 2 участка ЮЛА запустят в Подмосковье до конца 2025 года
Еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги запустят в Подмосковье осенью. Это отрезки от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». По дороге проехал губернатор Андрей Воробьев. Он оценил готовность работ и напомнил о важности этого проекта.
Южно-Лыткаринская автодорога пройдет через четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Протяженность трассы составит около 45 километров. Она улучшит транспортную доступность более чем для 3,5 миллиона человек. Полностью дорогу запустят в начале 2026 года.
Губернатор проехал по запущенному в июле участку от Володарского до Лыткаринского шоссе. Он рассказал, что отрезок трассы от Каширского шоссе до А-105 откроют уже этой осенью, а оставшийся — от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» — к концу года.
«Это позволит существенно убрать транзитный транспорт из наших городов, сэкономить большое количество времени, если ты едешь в аэропорт Домодедово и обратно, на работу или просто путешествуешь по Подмосковью», — сказал он.
Движение по первому участку ЮЛА — развязке на пересечении с М-2 «Крым» и Расторгуевским шоссе — запустили в феврале. В результате водители получили возможность экономить до 30 минут в пути от Видного до Бутова.
В июле заработал второй участок трассы — от Володарского до Лыткаринского шоссе с мостом через Москву-реку, благодаря чему жители смогли выезжать на М-5, минуя МКАД.
Осенью откроются еще два участка, которые также значительно улучшат транспортную ситуацию. Сейчас на дороге трудятся около 2,5 тысячи рабочих и более 700 спецмашин.
«Мы инспектируем дорогу, потому что здесь огромное количество переноса сетей, сложных инженерных решений. Надеюсь, все, за исключением 500 метров, нам удастся сдать в этом году. Оставшийся отрезок закончим в 2026-м, потому что он связан с переносом магистральных нефтепроводов и газопроводов», — сказал Воробьев.
Проект Южно-Лыткаринской автодороги включает в себя 11 развязок, 27 путепроводов и 10 мостов. На трассе обустроят от четырех до шести полос, благодаря чему восточная часть МКАД разгрузится на треть. Добраться до аэропортов Домодедово и Жуковский можно будет в 2,5 раза быстрее.