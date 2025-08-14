Андрей Воробьев: еще 2 участка ЮЛА запустят в Подмосковье до конца 2025 года

Еще два участка Южно-Лыткаринской автодороги запустят в Подмосковье осенью . Это отрезки от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал». По дороге проехал губернатор Андрей Воробьев . Он оценил готовность работ и напомнил о важности этого проекта.

Южно-Лыткаринская автодорога пройдет через четыре округа: Ленинский, Лыткарино, Люберцы и Балашиху. Протяженность трассы составит около 45 километров. Она улучшит транспортную доступность более чем для 3,5 миллиона человек. Полностью дорогу запустят в начале 2026 года.

Губернатор проехал по запущенному в июле участку от Володарского до Лыткаринского шоссе. Он рассказал, что отрезок трассы от Каширского шоссе до А-105 откроют уже этой осенью, а оставшийся — от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» — к концу года.

«Это позволит существенно убрать транзитный транспорт из наших городов, сэкономить большое количество времени, если ты едешь в аэропорт Домодедово и обратно, на работу или просто путешествуешь по Подмосковью», — сказал он.