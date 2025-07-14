Андрей Воробьев: 669 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Подмосковье
Почти 670 подмосковных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Часть из них получила лучший результат сразу по нескольким предметам. Этого удалось добиться благодаря привлечению опытных педагогов. О том, как регион готовится к учебному году и новым победам, рассказала глава регионального Минобразования Ингрид Пильдес.
Всего в Подмосковье учатся 1,6 миллиона детей, из которых 1,1 миллиона — школьники. Многие из них показывают высокие результаты на ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадах. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил директоров и педагогов за то, что под их руководством ребята добиваются больших успехов.
«Это мерило качества образования, как ни крути. Ну и понятно, что в растущей системе мы должны особенно внимательно подходить к набору учителей, к их поиску, активно работать с выпускниками педвузов», — сказал он.
В завершившемся учебном году Подмосковье в четвертый раз подряд заняло второе место среди регионов по количеству дипломов на олимпиаде. Сборная региона завоевала 550 наград, а 91 школьник стал победителем. Так, Александр Васильев-Каменский из Долгопрудного завоевал сразу пять дипломов и стал абсолютным чемпионом.
«Что касается ЕГЭ, то у нас по девяти предметам результаты выше, чем в среднем по стране. Конечно, хочется отметить педагогов, например учителей математики из Физтех-лицея имени Капицы Максима Олеговича и Ольгу Николаевну, которые подготовили восемь и пять стобалльников соответственно», — сказала Ингрид Пильдес.
Теперь Подмосковье активно готовится к началу следующего учебного года. Особое внимание уделяют подбору педагогов. Для школ уже нашли 1,2 тысячи новых учителей, в планах — привлечь еще 1,3 тысячи. Ожидается, что в сентябре за парты сядут порядка 106 тысяч первоклассников.
«Что касается школьного питания, то мы разнообразили меню: блинчики, хлопья с молоком, круассаны, напитки на выбор. Добавили новые позиции и в обеды: куриный шницель, рыбные палочки, овощи», — добавил министр.
В ходе летних каникул в 80% школ и детских садов региона проведут ремонт. В них покрасят стены и потолки, заменят сантехнику и проведут другие работы.